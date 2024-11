El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Trabajo (DOL), anunció la disponibilidad de 64,716 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para el año fiscal 2025.

Estas visas se suman a las 66,000 visas H-2B que el Congreso exige anualmente, alcanzando el máximo permitido. Esta medida es similar a la adoptada en el año fiscal 2024 y sigue la tendencia de años anteriores, donde se han autorizado cantidades máximas suplementarias desde 2017.

Las visas H-2B son esenciales para sectores como la hostelería, el turismo, el paisajismo y el procesamiento de mariscos, que dependen de trabajadores temporales para satisfacer la demanda de sus servicios. La asignación de estas visas adicionales busca cubrir la escasez de trabajadores estadounidenses disponibles y calificados para estos roles temporales.

Estados Unidos asegura que ha implementado protecciones robustas para evitar la explotación de trabajadores extranjeros.

“Al maximizar el uso del programa de visas H-2B, estamos ayudando a satisfacer las necesidades laborales de las empresas estadounidenses, manteniendo los precios bajos para los consumidores y fortaleciendo las protecciones de los trabajadores, mientras disuadimos la migración irregular a los Estados Unidos”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

¿Para quiénes serán las 64,000 visas adicionales?

La nueva regla suplementaria H-2B contempla una asignación de 20,000 visas para trabajadores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Además, 44,716 visas estarán disponibles para trabajadores que regresan y que han recibido una visa H-2B en los últimos tres años fiscales.

Estas visas se distribuirán entre la primera y la segunda mitad del año fiscal, con una parte reservada para la temporada alta de verano.

El programa H-2B permite a los empleadores contratar a extranjeros para trabajos temporales no agrícolas en Estados Unidos. Los empleadores deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y que la contratación de trabajadores H-2B no afectará negativamente los salarios y condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses.

El período máximo de estadía en la clasificación H-2B es de tres años, tras lo cual el trabajador debe salir del país por al menos tres meses antes de solicitar la readmisión.

Proceso para obtener la visa H-2B:

El empleador presenta una Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Una vez recibida la certificación, se presenta el Formulario I-129 ante USCIS.

Si se aprueba, los trabajadores presentan una petición de visa H-2B en el consulado de Estados Unidos en México. Deben completar el formulario de solicitud de visa DS-160 y pagar la tarifa correspondiente.