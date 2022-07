Estancia en Estados Unidos: Comexus lanza beca de $3,700 dólares mensuales

La Comisión México Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus) ofrece algunas de las mejores becas para estudiar en la Unión Americana.

Esta semana, lanzó la convocatoria de beca Fulbright García Robles National Archives Heritage Science para realizar una estancia de investigación en los archivos nacionales de Estados Unidos a partir del otoño 2023. Está dirigida a profesionales y académicos de las ciencias del patrimonio.

Quien sea becado realizará la estancia de 5 a 12 meses; el apoyo de manutención es de $3,700 dólares mensuales.

“Este programa patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración Nacional de Archivos y Registros, tiene como objetivo apoyar la educación, la conservación y la investigación de la ciencia de los archivos”, anotan.

La estancia es en The National Archives and Record Administration Heritage Science Research and Testing Lab, College Park, en Maryland. Darán una oficina con computadora al becario, acceso al laboratorio y a instrumentos analíticos como XRF, FT-IR y GC/MS.

Expertos en el patrimonio documental y cultural, ¡ya abrió la #Fulbright - National Archives Heritage Science Fellowship!



Esta beca te ofrece una estancia de 5-12 meses en los archivos nacionales de a partir de otoño 2023, con $3700 USD de apoyo/mes:https://t.co/7mPc19rDlB pic.twitter.com/YuDpyjfRy2 — COMEXUS Fulbright-García Robles (@Comexus) July 27, 2022

El investigador tendrá a su alcance pergaminos, fotografías, películas, cintas y archivos digitales. El objetivo de su trabajo deberá centrarse en “incrementar el conocimiento sobre las colecciones y cómo reducir los riesgos de daño y pérdida”.

Comexus anota que los proyectos actuales incluyen la gestión ambiental sostenible (temperatura y humedad), el desarrollo de sistemas de detección temprana de moho y la caracterización y envejecimiento de polímeros, aplicaciones de la tecnología a problemas complejos en la preservación del patrimonio y la gestión de riesgos, y el análisis y visualización de datos.

Los seleccionados deberán dar difusión a su investigación y participar en organizaciones relacionadas con ella, pues la beca busca fortalecer lazos interinstitucionales.

¿Quiénes pueden participar por la beca Comexus?

-Profesionistas de: ciencias del Patrimonio, archivonomía, preservación preventiva, física, química, ciencias e ingenierías de materiales, estadística, modelos computacionales y microbiología.

-Nacionalidad mexicana.

-Contar con estudios de maestría o doctorado.

- No son elegibles quienes vivan, trabajen o estudien en Estados Unidos desde ahora y hasta el inicio de la estancia. Tampoco quienes tengan residencia o nacionalidad estadounidense.

- Se deberá presentar el Currículum Vitae en inglés y una propuesta de proyecto de investigación (en inglés, 3-5 cuartillas, en el sitio web https://fulbrightscholars.org/fulbrightnationalarchives están las especificaciones.

-Tres cartas de recomendación en inglés.

-Pasaporte mexicano vigente.

Los interesados deberán completar el formato de solicitud electrónica en inglés: https://apply.iie.org/fvsp2023.

“En Award Name favor de seleccionar: Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship” piden.

¿Cuáles son los beneficios de la beca?

El becario de Comexus recibirá una manutención mensual de $3,700 dólares mensuales y apoyo para gastos de instalación. Tendrá seguro médico y apoyo con el trámite de visa J-1.

Los interesados deberán postularse antes del 15 de octubre de 2022. Toma en cuenta que las entrevistas son en inglés. La estancia inicia en septiembre de 2023, por lo que deberás estar disponible para esa fecha.