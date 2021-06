Estas son las regiones más patrióticas de Estados Unidos

El próximo 4 de julio se celebrará el aniversario de la Independencia de Estados Unidos, una festividad que se celebra a lo grande en todo el país, aunque algunas regiones se caracterizan por ser más patrióticas.

Las celebraciones del año pasado fueron canceladas por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prevé que los festejos puedan retomarse luego de superar el 67 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis.

El sitio especializado WalletHub realizó un análisis de los estados más patrióticos de los 50 que integran la Unión Americana.

Los especialistas tomaron en cuenta indicadores como el número de personas enlistadas en las fuerzas armadas, el porcentaje de población que votó en las elecciones de 2020 y las horas de voluntariado.

En general, el análisis identificó que los estados considerados republicanos son más patrióticos que los gobernados por el Partido Demócrata, del que es militante el presidente Biden.

Los estados con mayor número de personas enlistadas en las fuerzas armadas son Georgia, Alaska y Carolina del Sur, mientras que los menores números están en Dakota del Norte, Rhode Island y Massachusetts.

En cuanto al mayor número de veteranos per cápita, las cifras más altas se encuentran en Alaska, Virginia y Montana. Las entidades con menos veteranos son Nueva York, Nueva Jersey y California.

En la participación en la vida democrática del país, Nueva Jersey, Minnesota y Oregon fueron las entidades con mayor participación en las elecciones presidenciales de 2020, en las que Biden triunfó sobre el expresidente Donald Trump.

NJ’s largest fireworks display will return to JC this July 4th! While this year’s event will not include the yearly festival & superstar concerts, residents & visitors are invited to watch the fireworks along the waterfront while maintaining all safety protocols necessary. pic.twitter.com/GaB9lT0PMT