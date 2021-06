Este es el proceso para cambiar de apellido en Estados Unidos

La costumbre en Estados Unidos es cambiar de apellido al casarse y adoptar el de la pareja o regresar al que se tenía como soltero luego del divorcio. También hay otros motivos para realizar la modificación legal: por adopción, cambio de género o simplemente por gusto.

El cambio de nombre, incluso por matrimonio, no es automático. El trámite es complicado y largo, además de que implica que se deba adoptar en todos los documentos oficiales de la persona.

Además, cada estado del país cuenta con su propio proceso, requisitos y tarifas para completar la modificación en un tribunal.

En todo el país es necesario tener al menos 18 años de edad y contar con una orden judicial que respalde a la persona que quiere cambiar de apellido. En promedio, el proceso puede tardar tres meses en completarse.

Cuando una persona cambia de apellido por motivos diferentes al matrimonio o divorcio, suele ser necesario que la modificación se publique en un periódico local, para evitar que una persona se aproveche y cometa un fraude, trate de evadir a la justicia, una condena, problemas económicos, pago de manutenciones o demandas.

En caso de divorcio, el juez que dicta el fin del matrimonio sólo puede regresar el apellido que tenía la persona al ser soltera, no darle uno nuevo. Este cambio debe incluirse en el certificado de divorcio.

- Contar con al menos 18 años.

- Presentar la solicitud en el condado en el que se reside.

- No haber sido condenado por un delito grave o comprobar que la persona fue indultada o que ya pasaron dos años desde que obtuvo su libertad.

- Mostrar una orden judicial sobre el cambio de nombre. En caso de que la modificación sea por matrimonio se puede presentar sólo el acta de la unión civil. Lo mismo ocurre al momento del divorcio restaurando el nombre anterior.

La tarifa para el cambio de nombre en Texas va de los 150 a los 300 dólares, según el condado de residencia.

Para comenzar el proceso puedes entrar al sitio www.texaslawhelp.org.

- Presentar el formulario de solicitud de cambio de nombre.

- Especificar los motivos de la modificación.

- Mostrar todos los trámites judiciales en los que está involucrada la persona.

- Pagar la tarifa de 210 dólares en los tribunales de condados y el Supremo, o 65 dólares en la ciudad de Nueva York.

La solicitud se puede llenar en el sitio www.nycourts.gov.

Find out how to obtain a Marriage License, a Domestic Partnership, a civil Marriage Ceremony, and more at the New York City Clerk. https://t.co/JBbjwHlFYL pic.twitter.com/XBw6EYY6Mu