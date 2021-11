¿Estudiar en un colegio estadounidense sin salir de México?

La pandemia por coronavirus cambió los paradigmas sobre la educación. Ahora sabemos que no sólo se puede adquirir conocimiento entre las cuatro paredes de un aula, sino que es posible tener una educación de calidad en casa, siempre que exista el acompañamiento de los padres.

Corina Intriago lo descubrió desde hace poco más de seis años. La mexicana era empresaria y se dedicaba de lleno a sus negocios hasta que tuvo un hijo un hijo superdotado y no fue posible atenderlo en el esquema tradicional.

Al pensar cuál sería el mejor camino educativo, decidió regresar a las bases y educarlo en casa. Así nació MATI Talent Institute, una de las escuelas privadas con mejor reputación en Florida, Estados Unidos.

MATI Talent Institute surgió por una necesidad personal de Corina Intriago, pero su visión de emprendedora la llevó a perfeccionar sus programas de educación en casa (homeschooling) y educación en línea para atender a una red de alumnos en todo el mundo.

Actualmente, el instituto tiene una matrícula de alrededor de 7,000 estudiantes de múltiples países, entre los que destacan Francia, Rusia, Alemania, Vietnam, Indonesia, Qatar, Omán, España, Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Argentina, Colombia, Brasil, Perú.

Ofrece tres modalidades de educación:

-Homeschooling: con programas para que los padres eduquen a sus hijos en casa.

-Online School: con maestros certificados a distancia que son guías de los alumnos.

-Academia para dotados: atienden a niños superdotados y les dan una educación personalizada.

Uno de los principales atractivos para estudiar en Mati Talent Institute radica en que es un colegio estadounidense. Está en la lista de escuelas privadas del Departamento de Educación de Florida con el ID # 5743 FLDOE, lo que la convierte en una opción real para estudiar en una escuela estadounidense sin salir de México.

En entrevista con Vive USA, la Maestra Corina Intriago explica que inscribir una escuela privada en Estados Unidos es posible, pero cada estado tiene una legislación para hacer cumplir, por lo que aconseja a los padres investigar el colegio de su elección antes de inscribir a sus hijos:

Agrega que Florida brinda la oportunidad de participar por becas y recursos aunque se reciba educación en casa, pues reconoce la enorme responsabilidad de educar a los hijos.

La palabra Mati se deriva del náhuatl y significa saber. Corina Intriago tiene claro que a lo largo de la vida aprendemos muchas cosas, pero no siempre obtenemos un certificado o validación.

Por esa razón, en Mati Talent Institute apuesta por la educación integral y por certificar los conocimientos y habilidades que adquieren los niños ya que tienen una gran comunidad de superdotados. Es bilingüe y además cuenta con una división de idiomas donde imparte ruso, alemán, latín, francés, italiano y hebreo.

Para la Mtra. Corina Intriago, directora del MATI Talent Institute, no hay un sistema mejor que otro, pero ha descubierto las bondades del homeschooling.

Es un sistema ideal para niños que padecieron escenarios de acoso escolar e incomprensión. Otros presentan sobredotación intelectual, y capacidades diferentes, TDAH, y sobre todo, son familias cuyo ritmo de vida y laboral no se adapta a las necesidades de los colegios tradicionales.

La educación en casa también es para padres que busquen pasar más tiempo con sus hijos a la vez que les brindan una educación de excelencia.

“Cuando tienes un hijo en casa estás escuchando la clase de Arquitectura del Diseño… Y dices ‘wow por qué a mí no me explicaron así’. Pero si no tienes el tiempo no es una opción”, expone.