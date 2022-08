EU alcanza tope de visas de trabajo H-1B para 2023; estas solicitudes se seguirán procesando

Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) informaron que se alcanzó el tope de solicitudes para la visa de trabajo H-1B para el año fiscal 2023.

Las peticiones recibidas son suficientes para cubrir las 65 mil visas que otorga el Congreso y las 20 mil visas que se dan por la exención de grado avanzado.

Este tipo de visado permite que los extranjeros laboren temporalmente en la Unión Americana de forma completamente legal. Sin embargo es necesario ser un trabajador altamente calificado para el empleo para el que se postula.

Las ocupaciones para las que se puede presentar la visa de trabajo pueden estar relacionadas con campos como la arquitectura, ingeniería, ciencias, matemáticas, salud, educación, ciencias sociales, educación, contabilidad, derecho, teología o artes.

Las personas con título de licenciatura pueden postularse por una de las 65 mil visas del límite regular y quienes tienen maestría o un grado académico superior pueden obtener alguna de las otras 20 mil que están destinadas para el grado avanzado.

El costo de trámite de la visa H-1B es de 750 dólares para empleadores que tienen entre 1 y 85 trabajadores y de mil 500 dólares para quienes cuentan con más de 26 mil empleados.

Este visado permite que los extranjeros permanezcan en Estados Unidos un periodo de tres años, que puede extenderse hasta un total de tres. Incluso, permite que los cónyuges e hijos menores de 21 años sean admitidos como beneficiarios.

USCIS aclaró que ya realizó el primer filtro y notificó a las personas que no fueron seleccionadas para obtener el documento en el año fiscal 2023.

Sin embargo, la dependencia precisó que seguirá aceptando solicitudes relacionadas con la visa H-1B para las siguientes situaciones:

- Extender la estancia en Estados Unidos de un trabajador H-1B que actualmente es beneficiario de la visa.

- Modificar los términos bajo los que está empleado un extranjero con este visado.

- Cambiar de empleador y conservar la visa H-1B.

- Permitir que los beneficiarios trabajen en otros puestos con esta visa.

We have received a sufficient number of petitions needed to reach the congressionally mandated 65,000 H-1B visa regular cap and the 20,000 H-1B visa master’s cap for FY 2023 and have completed sending non-selection notifications to registrants’ online accounts.