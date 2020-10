EU aumenta tarifa de procesamiento prioritario para visas de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aumentó el costo de la tarifa de procesamiento prioritario de las solicitudes de algunas visas de trabajo, a partir de este lunes.

El procesamiento prioritario permite acelerar el tiempo en que se otorga o rechaza una petición para migrar a la Unión Americana. Al pagar una tarifa especial, los solicitantes pueden adelantar su proceso hasta por 15 días.

Todas las solicitudes que se presenten fechadas después del 19 de octubre deben incluir la nueva tarifa de pago. Para las solicitudes que se envían a través de servicios de mensajería como DHL, FedEx o UPS se considerará la fecha que aparece en el recibo.

Las solicitudes de procesamiento prioritario que se envíen con una cantidad incorrecta serán rechazadas automáticamente.

USCIS afirmó que el incremento estuvo motivado en la necesidad de fondos adicionales, así como afirmó al incrementar el 2 de octubre las tarifas de solicitud de ciudadanía, para la extensión de estadía, autorización de empleo, suspensión de deportación y otros documentos.

Esta solicitud la presentan los empleadores para acelerar el procesamiento del Formulario I-140 de petición de trabajador extranjero y del formulario I-129 para la clasificación R-1, a la que són elegibles las personas tras un análisis previo.

La forma es útil para las solicitudes de migración para trabajadores especializados y profesionistas, para las visas EB-1. EB-2. EB-3, E-1, E-2, H-1B, H-3 y L.

Costo: Aumentará de mil 440 a 2 mil 500 dólares (52,735 MXN).

We will increase fees for premium processing effective Oct. 19, as required by Pub. L. No. 116-159. This allows us to establish & collect additional premium processing fees & to use those funds for expanded purposes. For info on Form I-907 filing fees: https://t.co/RacbZccFE2