Fecha y origen del Día de los Presidentes en Estados Unidos

Estados Unidos tiene una fecha para honrar a George Washington, el primer presidente del país, y a otros mandatarios que aportaron al progreso de la nación. Al ser un día feriado, los ciudadanos no deben trabajar y aprovechan de un fin de semana largo.

Aunque el origen de la celebración es el cumpleaños de George Washington, la festividad se realiza en el mismo mes del natalicio de Abraham Lincoln, el décimo sexto gobernante del país.

Al ser en origen un cumpleaños, hay un alimento tradicional: el pie de cereza. Este alimento se elabora en honor a que Washington cortó un cerezo en sus tiempos de juventud.

El Día de los Presidentes no es una celebración tan grande y tradicional como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero sí se realizan algunos homenajes y las empresas ofrecen descuentos en sus productos.

En la mayoría de los estados se organizan eventos por la festividad, pero las actividades más importantes se realizan en Washington D.C y en Virginia, la región donde nació George Washington.

En Virginia se lleva a cabo un desfile en la ciudad de Alexandria, una ofrenda floral para el padre de la Patria, y conciertos en el estado.

Debido a que George Washington nació un 22 de febrero, las primeras celebraciones se realizaban en este día y, a partir de 1885, se daba un día de descanso a todos los trabajadores federales.

En 1971, se trasladó el día feriado al tercer lunes de febrero, luego de una modificación en la Ley Uniforme de Días Feriados. Otro cambio en la festividad fue incluir el natalicio de Abraham Lincoln, por lo que se renombró de “Cumpleaños de Washington” a Día de los Presidentes, aunque nunca se autorizó oficialmente por el Congreso estadounidense.

En este 2022, la celebración cae en el lunes 21 de febrero y el próximo año será el día 20. De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), los trabajadores deben recibir el pago de su salario aunque descansen en los días feriados. En caso de trabajar, los empleados deben recibir el doble de su tarifa diaria.

Celebrations in honor of the president’s birthday began in February 1790, the first full year of President George Washington’s administration. After his retirement, private citizens continued to host balls and feasts in honor of Washington’s birthday. pic.twitter.com/gYc1A0LP6W

Esta fecha se comenzó a celebrar cuando George Washington todavía vivía, aunque no le gustaban de las grandes celebraciones por su cumpleaños.

Al morir en 1799, la festividad perdió fuerza y se festejaba informalmente en algunas regiones del país.

Fue en 1878 cuando el senador Steven Wallace Dorsey propuso que el cumpleaños de Washington fuera un día festivo oficial. En enero de 1879 se promulgó la ley en la que se autorizaba y en 1880 se implementó por primera vez, con un día de asueto sólo para los trabajadores federales.

Al cambiar el día de la celebración al tercer lunes de febrero, también se propuso que se cambiara el nombre oficialmente para honrar también a Abraham Lincoln, pero el Congreso lo rechazó.

No obstante, en los últimos años se ha arraigado la idea del Día de los Presidentes y se aprovecha para honrar a todos los mandatarios de la historia de la nación.

With respect to the others, the official title of #PresidentsDay is Washington's Birthday. No need to get Madison. It's Truman. We Grant it's confusing, but you Arthur know. You can try to Lincoln them all to the theme, but the federal holiday only recognizes Washington by George pic.twitter.com/SZ3EQtXWee