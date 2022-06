¡Feliz Día del Padre! 30 frases e imágenes para celebrar a papá en su día

Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre tanto en Estados Unidos como en México. Millones de personas organizarán sorpresas para papá, incluyendo comidas, regalos y salidas a atracciones turísticas.

Pero muchas veces nos olvidamos del poder de las palabras. Consiente a papá con un mensaje. Te dejamos 30 frases que seguro le harán saber cuánto lo quieres y lo importante que es en tu vida.

1. “Querido papá, no importa a dónde vaya en la vida, siempre serás mi hombre número uno”.- Desconocido.

2. “Un padre sostiene la mano de su hija por un corto tiempo, pero sostiene su corazón para siempre”. - Desconocido.

Foto: Canva

3. “Ser la niña de papá es como tener una armadura permanente para el resto de tu vida”. – Marinela Reca.

4. “Uno de los mayores regalos que he recibido vino de Dios. Yo lo llamo papá”. - Desconocido.

5. “Papá. Puede jugar como un niño, dar consejos como un amigo y proteger como un guardaespaldas”. - Desconocido.

Foto: Canva

6. “Papá, gracias por ser mi héroe, chofer, apoyo financiero, oyente, mentor de vida, amigo, guardián y simplemente por estar ahí cada vez que necesito un abrazo”. – Agatha Stephanie Line.

7. “Cuando llego a casa, mi hija corre hacia la puerta y me da un fuerte abrazo, y todo lo que sucedió ese día simplemente se desvanece”. –Hugh Jackman.

8. “En los días más oscuros, cuando me siento inadecuada, no amada e indigna, recuerdo de quién soy hija y enderezo mi corona”. -Desconocido.

9. “Mi padre no me dijo cómo vivir. Vivió y me dejó verlo hacerlo”. - Desconocido.

Foto: Canva

10. “Eso es lo que hace un padre. Alivia las cargas de los que ama. Salva a los que ama de las últimas imágenes dolorosas que podrían durar toda la vida”. – George Saunders.

11. “¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia”. - Madre Teresa.

12. “Algunas personas no creen en los héroes, pero no conocen a mi papá”. - Desconocido.

Foto: Canva

13. “Mi padre me dio el regalo más grande que alguien le puede dar a otra persona, él creyó en mí”. –Jim Valvano.

Foto: Canva

14. “Un padre no es un ancla que nos detenga ni una vela que nos lleve allí, sino una luz que guía cuyo amor nos muestra el camino”. - Desconocido.

15. “Las lágrimas y los miedos de un padre no se ven, su amor no se expresa, pero su cuidado y protección permanecen como un pilar de fortaleza a lo largo de nuestras vidas”. – Ama H. ​​Vanniarachchy.

16. “Nada me hace sentir más fuerte que saber que tengo un padre que me apoya. Te amo”. - Desconocido.

17. “Me has visto en mi peor momento, pero crees que soy el mejor. Te amo, papá”. - Desconocido.

18. “El vínculo que une a tu verdadera familia no es de sangre, sino de respeto y alegría en la vida del otro”. – Ricardo Bach.

19. “Papá, incluso un recuerdo fugaz de tu amorosa sonrisa es suficiente para iluminar mis días más oscuros. ¡Te amo!”. - Desconocido.

20. “Todo padre debe recordar que un día su hijo seguirá su ejemplo, no su consejo”.- Desconocido.

Foto: Canva

21. “[Mi padre] siempre me ha brindado un lugar seguro para aterrizar y un lugar difícil desde el cual despegar”.- Chelsea clinton.

22. “Salté de helicópteros e hice algunas acrobacias atrevidas y jugué béisbol en un estadio profesional, pero nada de eso significa nada comparado con ser el papá de alguien”.- Chris Pratt.

23. “Los hombres más fuertes y duros tienen compasión. No son crueles ni fríos. Tienes que ser lo suficientemente hombre para tener compasión, para preocuparte por las personas y por tus hijos”.- Denzel Washington.

24. “Ninguna música es tan agradable a mis oídos como esa palabra: padre”.- Lydia María Niño.

25. “Mi padre solía decir que nunca es demasiado tarde para hacer cualquier cosa que quieras hacer. Y dijo: 'Nunca sabes lo que puedes lograr hasta que lo intentas'”.- Michael Jordan.

26. “A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica”.- Ruth E Renkel.

Foto: Canva

27. “Es un padre sabio el que conoce a su hijo”.- William Shakespeare.

28. “La mayor marca de un padre es cómo trata a sus hijos cuando nadie está mirando”.- Dan Pearce.

29. “Un hombre sabe cuándo está envejeciendo porque comienza a parecerse a su padre”.- Gabriel García Márquez.

30. “Mi padre me enseñó a trabajar duro, reírme a menudo y cumplir mi palabra”.- Michelle Obama.

Foto: Canva