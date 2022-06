Fotos. Así lucía Donald Trump de joven

El expresidente estadounidense Donald Trump cumple 76 años de edad este martes, con una historia llena de polémicas y éxitos a lo largo de su vida.

El magnate fue el mandatario 45 del país, pero su vida había estado más enfocada en los negocios que en la política durante la mayor parte de su vida.

El empresario nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en una familia de altos recursos económicos, ya que su padre Fred Trump era un exitoso vendedor de bienes raíces.

Donald estudió en la Academia Militar de Nueva York y en la Escuela de Finanzas y Comercio, en la Universidad de Pensilvania, antes de hacerse cargo de la empresa de su papá en 1971 y renombrarla como Trump Organization.

Fue en esta época donde dio a conocer su nombre en Estados Unidos y lo convirtió en un sinónimo de éxito, ya que su compañía se expandió con hoteles, casinos, campos de golf, resorts y otros inmuebles. Sin embargo, su historia empresarial tuvo varios baches, entre ellos la quiebra de algunos de sus casinos.

