Dafne Almazán Anaya tiene varios récords académicos a sus 21 años. Fue la piscóloga más joven del mundo al graduarse de la licenciatura a los 13 y a los 17 se convirtió en la primera menor en matricularse a una maestría en la prestigiosa Universidad de Harvard. Hace un par de meses, se graduó de la Universidad de Liberty con un doctorado en Educación.

Su extenso conocimiento y ejemplo la han llevado a ser nombrada una de las Mujeres más Poderosas de México por la revista Forbes y hoy está más que inspirada para emprender dos nuevos proyectos: llevar el Centro de Atención al Talento (CEDAT) a Houston y emprender una carrera musical que la ha ayudado a conocer más de sí misma y de sus pasiones.

Dafne Almazán Anaya. Foto: Cortesía CEDAT

Marcar la diferencia en la educación

En entrevista con Vive USA, Dafne Almazán se dice emocionada por concluir su doctorado en la Universidad de Liberty y terminar una gran etapa de su vida.

Sus posgrados son:

-Maestría en Educación por el Tecnológico de Monterrey.

-Maestría en Matemáticas por la Universidad de Harvard.

-Doctorado en Educación Especializada en Sobredotación por la Universidad de Liberty.

Tras una educación llena de satisfacciones, busca aplicar lo que ha aprendido al Centro de Atención al Talento (CEDAT), donde da clases y diseña programas de estudio.

“Mi tesis fue sobre la Educación Diferenciada en Niños Sobredotados y qué método era más efectivo. Actualmente imparto clases en el CEDAT. Intento aplicar todas estas estrategias en mis alumnos, pero igualmente en los programas educativos”, dice.

En la Universidad de Harvard aprendió que es posible enseñar de manera diferente las Matemáticas, pero señala que esto puede aplicarse a la educación en general con modelos centrados en los estudiantes. “He estado intentando aplicar esto en los niños sobredotados en el CEDAT”, comenta.

El CEDAT es la organización para sobredotados más grande de Latinoamérica. Buscan diagnosticar a niños genio a una edad temprana y, una vez que se sabe que tienen un IQ mayor a 130, los impulsan a potencializar su capacidad intelectual con diferentes programas.

“Se busca que no nada más sea la parte académica donde potencialicen su capacidad, sino que también la parte emocional está cubierta”. La doctora Dafne Almazán explica que la parte emocional es muy importante porque, si no son atendidos, los niños pueden pasar 7 años de su vida o más pensando que tienen una enfermedad y no sintiéndose felices donde están porque no pueden avanzar a su ritmo.

“Diagnosticarlos desde que son pequeños puede ayudarlos con su estabilidad emocional, a aprender a socializar y entenderse a ellos mismos. Que su capacidad intelectual no es una enfermedad, sino algo que pueden utilizar para su bienestar”.

Añade que las niñas con sobredotación intelectual pueden enfrentar más barreras si no son diagnosticadas a tiempo, pues se adaptan a un sistema que las encierra en estereotipos de género.

“(En México) están los estereotipos de que una niña debe ser callada, no debe dar problemas, no puede mostrar diferencias o algo que le inquiete. Esto hace que, desde pequeñas, las niñas se adapten al sistema y decidan quedarse calladas por miedo a mostrar quiénes son”, lo que lleva a que pasen desapercibidas sus capacidades.

Algunas mujeres también se enfrentan a barreras en carreras donde actualmente predominan los hombres.

Dafne Almazán Anaya desea inspirar a las niñas con el mensaje de que lo más importante es cumplir sus sueños. “Para esto, seamos sobredotados o no, todos tenemos un talento diferente y tenemos nuestra vida para encontrarlo”, dice.

El CEDAT llega a Houston

En un deseo por lograr que los niños mexicanos puedan encontrar oportunidades en Estados Unidos y atender a niños sobredotados en ese país, Dafne Almazán informa que el CEDAT abrirá una sede en Houston, Texas, en 2024.

“Queremos que los niños de México tengan la oportunidad de venir a Estados Unidos a estudiar posgrados, licenciaturas… Que puedan cumplir sus sueños, pero al mismo tiempo también tengan conexiones internacionales. De esta manera, desde pequeños, pueden abrir su mente a hacer cosas más grandes”, apunta.

El proyecto de CEDAT Houston involucra a todos los hermanos Almazán Anaya: Andrew, Dafne y Delani.

Una nueva etapa centrada en la música

Dafne Almazán abrazó la música desde que era una niña. Aprendió a tocar el piano, guitarra y más tarde creó sus propias composiciones. Tras una exitosa vida académica, se abre a la multidisciplina e inicia una carrera musical como cantautora.

Su primer sencillo Casi todo, casi nada se estrena el 26 de octubre, en su cumpleaños 22. Posteriormente saldrá un sencillo más y se espera que el álbum completo, en el que estuvo trabajando los últimos dos años, salga en tres meses.

Este giro de vida no la ha exentado de comentarios. “He enfrentado los estereotipos de que lo académico está totalmente peleado con lo artístico. Sobre todo si te vas a un área como la mía que es pop alternativo. Juntar estas áreas es un reto, pero quiero mostrar que se pueden tener ambas carreras: que no se pelean, sino que se complementan”.

Dafne Almazán Anaya. Foto: Cortesía CEDAT

Dafne Almazán apela a la multidisciplina y al desarrollo de todos los talentos.

“La multidisciplina ayudaría a que las personas puedan ser más libres de abrirse a varios temas. Al final, creo que el conocimiento está relacionado… Entre todas las carreras. Cambiar a un enfoque multidisciplinario en las escuelas podría ayudar a las personas a perseguir sus sueños”, remarca en la entrevista y ejemplifica con Leonardo DaVinci, quien no sólo era pintor, sino que también sabía de filosofía, de matemáticas, de música.

“Yo lo que quiero es regresar a esa etapa. Que veamos que si una persona sabe de varias cosas y decide irse por pasiones que son totalmente diferentes, se pueden complementar”.