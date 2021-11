¿Hay citas para tramitar la visa americana de turista B1/B2?

Ya sea por compras, turismo o visita de familiares, miles de mexicanos quieren viajar a Estados Unidos pero se enfrentan a un obstáculo: el servicio irregular en la emisión de visas.

Desde marzo de 2020, los consulados y Embajada de México en Estados Unidos suspendieron los trámites de visa debido a la pandemia de coronavirus, pero se han renudado paulatinamente.

Ya hay trámites de renovación de visa

Los consulados y Embajada de Estados Unidos en México ya reanudaron las citas para renovar la visa de turista B1/B2.

Los solicitantes que no requieren entrevista con un oficial consular pueden obtener una cita en el CAS antes que quienes requieren entrevista, pero la rapidez depende del consulado donde tengan agendado el trámite. Por ejemplo, la fila es más corta en el consulado de Nuevo Laredo que en la embajada de Ciudad de México.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, pueden renovar sin entrevista aquellos cuya visa expiró en los últimos 48 meses. También niños menores de 6 años y adultos mayores de 80 años. (Clic para más información).

Citas de visa por primera vez

Siempre fue posible iniciar el trámite de visa con el llenado de la solicitud DS-160 y el pago. Lo que se alargó fue el tiempo de espera para obtener una cita en el CAS y en el consulado.

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial de la reanudación de entrevistas, algunos solicitantes ya han comenzado a tener entrevistas de renovación y de primera vez en los diferentes consulados y en la Embajada de Estados Unidos en México.

Personas que iniciaron su trámite en 2020 finalmente han acudido a su entrevista. Sin embargo, no es el caso de todos; pues a algunos aún les posponen las citas hasta 2022 y 2023.

La razón de la larga espera responde a los retrasos en trámites y a que los consulados no están operando con todo su personal. Hay pocas ventanillas abiertas para pasar a la entrevista y esto provoca demoras.

Si quieres tramitar tu visa de turista por primera vez, inicia con el llenado de la forma DS-160 y paga lo antes posible, pues las citas más próximas son en 2023. El mes dependerá del consulado o Embajada que elijas.

Por ejemplo, el tiempo de espera será más largo para solicitar la visa en CDMX y más corto en Nuevo Laredo o Mérida. Al agendar tu cita puedes ver los tiempos de espera en cada consulado. También puedes verlos al introducir la ciudad en este enlace del Departamento de Estado.

Fuente: Official U.S. Department of State Visa Appointment Service

Puedes agendar en un consulado distinto a tu ciudad natal

Toma en cuenta que el sistema puede arrojarte una fecha lejana e incluso no permitirte programar citas en tu ciudad debido a la saturación de peticiones que tienen.

Por ejemplo, a algunos solicitantes de primera vez en Monterrey no les permite agendar cita y deciden programarla en otro consulado. El sistema te mostrará las fechas disponibles en cada ciudad. Elige la que más te convenga.

También es posible reagendar tus citas para tenerlas en otro consulado con fechas más próximas. Mira cómo en este enlace.