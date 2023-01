Historia de los Reyes Magos e imágenes para desear un ¡Feliz Día de Reyes!

Durante gran parte de nuestra infancia celebramos el Día de los Reyes Magos con la deliciosa rosca de reyes mientras nos divertimos con nuestros juguetes nuevos el 6 de enero, pero…

¿De dónde viene está tradición? ¿Quiénes fueron los Reyes Magos?

Basados en la creencia religiosa, el Día de los Reyes Magos está vinculado al nacimiento del niño Jesús y por consecuencia de la Navidad.

En el relato bíblico de Mateo, sobre la visita de los reyes a Jesús, no se refiere a dichas personas como reyes ni se específica el número, apariencia u origen. De hecho, sólo se les llama “hombres sabios del este”, que en ese entonces solían ser eruditos que practicaban la magia, según explica National Geographic.

En el evangelio de Mateo 1:24, los visitantes fueron guiados por una estrella brillante desde el oriente hasta el lugar donde estaba Jesús en el pesebre con la Virgen María y San José.

Cuando llegaron, los magos se arrodillaron y le “ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra”. El oro simbolizó el estatus del niño como rey de los judíos; el incieso representó la divinidad y la identidad del hijo de Dios y la mirra significó la mortalidad de Jesús.

En la actualidad, los niños reciben regalos como un guiño a esta parte de la historia religiosa del nacimiento de Jesús. Cuando el rey Herodes escuchó rumores sobre el nacimiento del “nuevo rey” buscó al bebé en cada roncón hasta el punto de ordenar el asesinato de todos los niños menores de dos años.

Durante su búsqueda, le pidió a los reyes que le informaran sobre el paradero del niño Jesús “para que también pudiera rendirle homenaje”, pero los magos no hicieron caso debido a una advertencia que había recibido en sueños sobre las intenciones de Herodes.

Según el Libro de Mateo, después de su visita, los magos regresaron a sus tierras por otro camino y jamás se supo de ellos.

¿De dónde eran los Reyes Magos?

La interpretación de la historia contada en los siglos posteriores al nacimiento de Jesús afirma que el rey Melchor provenía de Persia, Gaspar de la India y Balthazar de Arabia.

Cada uno se reunió en el camino para viajar en conjunto, pasando primero por el palacio de Herodes.

En su camino, “unos hombres que estudiaban las estrellas vinieron del oriente a Jerusalén y preguntaron: '¿Dónde ha nacido el niño que será el rey de los judios? Vimos su estrella cuando salió por el oriente, y hemos venido a adorarlo’”.

Foto: iSTOCK/ZvonimirAtleti

Llegaron 12 días después del nacimiento de Jesús a su destino, es decir, el 6 de enero, fecha que hoy en día se conoce como la Epifanía de Dios o el Día de los Reyes Magos.

Durante la Edad Media se decía que estos tres reyes viajaron de alguna parte de Europa, Asia y África y que representaban las tres edades del hombre. Sus nombres fueron asignados con el paso de los años, ya que en el instante de su visita y del momento en que fue escrito el Evangelio, sus identidades no fueron asignados a un rey particular, según señala National Gallery of Art.

¡Feliz Día de los Reyes Magos!

En las últimas décadas se ha hecho tradición celebrar el Día de Reyes con rosca de reyes rellenas de figuras de niños Jesús, también con juguetes para los más pequeños y felicitaciones a través de tarjetas festivas.

A continuación te dejamos con algunas de las tarjetas que suelen repartirse en esta fecha especial.

Foto: iSTOCK/Irina Popova

Foto: iStock/johavel

Foto: iSTOCK/Irina Popova

Foto: iStock-Andrii Kalenskyi

Foot: Pixabay

Foto: Canva