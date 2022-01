Ingreso para patrocinar a padres y abuelos para vivir en Canadá

Los ciudadanos y residentes de Canadá tienen la posibilidad de patrocinar a sus padres y abuelos para que puedan vivir en el país de forma legal.

Tan sólo en 2021, el gobierno canadiense recibió 30 mil solicitudes de personas con intenciones de apoyar a sus familiares en ingresar a la nación.

Al patrocinar a los padres o a los abuelos, una persona se compromete a hacerse responsable financieramente de ellos durante 20 años. En el caso de la provincia de Québec, el plazo es de 10 años.

Este periodo comienza en el momento en que el familiar se convierte en residente permanente y se conserva el patrocinio aunque el pariente obtenga la ciudadanía canadiense o aunque la persona que se hace cargo financieramente de sus familiares pierde su trabajo o pasa por otra situación que dificulte sus finanzas.

Debido a las grandes responsabilidades que tiene un patrocinador, este debe demostrar que tiene los ingresos suficientes para mantenerse a sí mismo y a todas las personas de las que será financieramente responsable en Canadá.

Las solicitudes para patrocinar a padres y abuelos para vivir en Canadá sólo se pueden enviar una vez al año, y el proceso generalmente está disponible de octubre a noviembre. El gobierno selecciona a los candidatos al azar y manda invitaciones para que sólo los elegidos sigan con el trámite.

Parents and Grandparents Program (PGP) update: We are now sending Invitations to Apply to potential sponsors who previously submitted Interest to Sponsor forms in 2020. https://t.co/LCWuIiTgbY (thread ) pic.twitter.com/IooKplEdfE

La cantidad de dinero que debe probar una persona que gana para probar que puede ser financieramente responsable de otros se defina por la cantidad de dependientes que tendrá, incluyéndose a sí mismo.

Es necesario presentar pruebas de los tres años fiscales anteriores a la solicitud para patrocinar a sus padres y abuelos. Esto puede ser dando acceso directo al gobierno de Canadá a su información fiscal o mandando copias de los Avisos de Evaluación de la Canadá Revenue Agency (CRA).

Dos personas: 32 mil 270 dólares canadienses (525,706 MXN) para 2020, 41 mil 007 dólares canadienses (668,039 MXN) para 2019 y 40 mil 379 dólares canadienses (657,809 MXN) para 2018.

Tres personas: 39 mil 672 dólares canadienses (646,291 MXN) para 2020, 50 mil 414 dólares canadienses (82,287 MXN) para 2019 y 49 mil 641 dólares canadienses (808,694 MXN) para 2018.

Cuatro personas: 48 mil 167 dólares canadienses (784,682 MXN) para 2020, 61 mil 209 dólares canadienses (997,147 MXN) para 2019 y 60 mil 271 dólares canadienses (981,866 MXN) para 2018.

Cinco personas: 54 mil 630 dólares canadienses (889,970 MXN) para 2020, 69 mil 423 dólares canadienses (1,130,960 MXN) para 2019 y 68 mil 358 dólares canadienses (1,113,610 MXN) para 2018.

Seis personas: 61 mil 613 dólares canadienses (1,003,728 MXN) para 2020, 78 mil 296 dólares canadienses (1,275,069 MXN) para 2019 y 77 mil 095 dólares canadienses (1,255,943 MXN) para 2018.

Siete personas: 68 mil 598 dólares canadienses (1,117,520 MXN) para 2020, 87 mil 172 dólares canadienses (1,4220,106 MXN) para 2019 y 85 mil 835 dólares canadienses (1,398,325 MXN) para 2018.

En caso de tener más de siete dependientes se deben agregar, por cada persona adicional: 6 mil 985 dólares canadienses (113,792 MXN) para 2020, 8 mil 876 dólares canadienses ( 144,598 MXN) para 2019 y 8 mil 740 dólares canadienses (142,383 MXN) para 2018.

Estas cantidades toman en cuenta las invitaciones del gobierno de Canadá para 2021 y todavía no se han publicado las de 2022.

Para participar en el programa se debe pagar una tarifa de mil 50 dólares canadienses (17,106 MXN) y el tiempo de procesamiento de la solicitud tarde de 20 a 24 meses.

El gobierno de Canadá permite que los residentes patrocinen a ambos padres o a dos abuelos, si tiene los ingresos económicos suficientes para hacerlo.

Sin embargo, para esto no es necesario hacer una solicitud. Basta precisar en una carta que se está enviando la petición para dos personas, incluso si en la primera postulación sólo se mencionó el interés por un padre o un abuelo.

También es posible solicitar el patrocinio de padres y abuelos, al mismo tiempo, pero para esto sí se deben enviar diferentes peticiones por pareja.

- Tener más de 18 años de edad.

- Vivir en Canadá como ciudadano, residente o persona registrada como indígena.

- Poseer los recursos económicos suficientes para apoyar económicamente a los familiares patrocinados.

Los residentes temporales con visa de trabajo o de estudiante no pueden patrocinar a sus familiares.

Las personas que viven en la provincia de Québec pueden apadrinar a sus parientes a través de otro programa en el que además de padres y abuelos también pueden calificar los cónyuges, hijos, hermanos, nietos, sobrinos o niños que se planea adoptar.

If you were not invited to apply for PGP, your parents or grandparents may want to apply for a super visa, which would let them visit for up to 2 years at a time, with multiple entries, over a 10 year period. Learn more: https://t.co/9PIc7kX982