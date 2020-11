Lanzan beca para estudiantes extranjeros en universidad de Arkansas

Una universidad de Arkansas, en Estados Unidos, lanzó una beca de 4 mil 500 dólares para que estudiantes internacionales cursen la licenciatura.

El apoyo económico de la Arkansas Tech University se ofrece hasta por ocho semestres o por el tiempo que tarde el alumno en completar la carrera, lo que ocurra primero.

La institución pública, situada en la ciudad de Arkansas, destaca en las carreras de marketing, negocios, educación, ingeniería y profesiones relacionadas con la salud.

El costo de la matrícula 2020-21 en Arkansas Tech University es de 2 mil 784 dólares (59,185 MXN) para los residentes del estado y de 5 mil 568 dólares (120,283 MXN) por 12 créditos. El costo puede variar al reducir o aumentar el número de créditos.

Además, la universidad cobra tarifas por uso de instalaciones, operaciones tecnológicas, seguridad, salud, uso de biblioteca, alojamiento en el campus entre otras.

Los estudiantes extranjeros que buscan obtener la beca de excelencia de 4 mil 500 dólares (95,665 MXN) deben enviar su solicitud antes del 31 de marzo, para el semestre de otoño, o antes del 30 de septiembre, para el semestre de primavera en el sitio www.atu.edu.

