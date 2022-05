La Universidad del Oeste de Kentucky, en Estados Unidos, lanzó la convocatoria de beca para estudiantes extranjeros de licenciatura, provenientes de algún país integrante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluido México.

El apoyo económico que se ofrece es de 11 mil 400 dólares por año, durante un periodo de hasta cuatro años, si se renueva la beca.

Esta institución pública de Kentucky se destaca por formar a profesionistas en campos como la biología, la administración de empresas, educación, finanzas y ciencias del ejercicio.

El costo de su matrícula universitaria para los residentes de Kentucky es de 10 mil 992 dólares por año, pero para quienes viven fura del estado es de 27 mil dólares al año. Además, se deben considerar los gastos de alojamiento, alimentación, libros, entre otros.

Los estudiantes interesados en la ayuda económica para estudiar en Estados Unidos deben solicitarla antes del 15 de junio, para el semestre que comienza el próximo otoño.

#ScholarshipAlert: Are you a citizen from an @OAS_official country in the Western Hemisphere? You may be eligible to earn $11,400 USD per year (up to four years) toward undergraduate studies at @wku! Learn more about the award and WKU https://t.co/a5JwF5AX7m. pic.twitter.com/O8iQhOzsh9