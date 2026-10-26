Para muchos solicitantes, la entrevista de visa americana dura apenas unos minutos. Sin embargo, antes de formular la primera pregunta, el oficial consular ya revisó información clave de la solicitud y, durante los primeros instantes de la conversación, comienza a evaluar varios elementos que pueden influir en la decisión final sobre la visa.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ley migratoria establece que todo solicitante de una visa de no inmigrante es considerado un posible inmigrante hasta que demuestre lo contrario. Por ello, la entrevista está diseñada para determinar si la persona cumple con los requisitos de la categoría solicitada y si realmente planea realizar una visita temporal.

1. Si tu propósito de viaje es claro y creíble

Una de las primeras cosas que el oficial busca identificar es si tienes una explicación concreta sobre por qué deseas viajar a Estados Unidos. Turismo, negocios temporales, visitas familiares o tratamiento médico son motivos válidos para una visa B1/B2.

Cuando las respuestas son vagas, contradictorias o no coinciden con la información registrada en el formulario DS-160, pueden surgir dudas sobre la verdadera intención del viaje.

2. La coherencia entre tus respuestas y el formulario DS-160

El oficial tiene frente a él la información que proporcionaste en tu solicitud. Datos como empleo, estado civil, historial de viajes, domicilio, estudios y motivo del viaje ya fueron revisados antes de que te acerques a la ventanilla.

Por eso, uno de los aspectos que puede detectar casi de inmediato es si existe alguna diferencia entre lo que escribiste en el DS-160 y lo que contestas durante la entrevista. Las inconsistencias suelen generar cuestionamientos adicionales.

3. Tus vínculos con México o tu país de residencia

La Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que corresponde al solicitante demostrar que regresará a su país después de una estancia temporal en Estados Unidos.

Por ello, el oficial presta especial atención a factores como:

Empleo estable.

Negocio propio.

Estudios en curso.

Familia inmediata.

Compromisos profesionales o financieros.

Estos elementos ayudan a demostrar que existen razones importantes para regresar después del viaje.

4. Si tu situación económica es congruente con el viaje

El oficial también evalúa rápidamente si el viaje que describes parece realista de acuerdo con tus ingresos y situación laboral.

Por ejemplo, puede analizar quién pagará el viaje, cuánto tiempo planeas permanecer en Estados Unidos y si los gastos proyectados son compatibles con tu perfil económico. No se trata necesariamente de ser una persona adinerada, sino de que la información tenga sentido y sea consistente.

5. Tu historial migratorio y de viajes

Otra información que aparece en los sistemas consulares incluye solicitudes anteriores, visas emitidas, negativas previas y diversos registros relacionados con trámites migratorios.

Esto significa que el oficial puede verificar rápidamente si has viajado al extranjero anteriormente, si respetaste las condiciones de visas pasadas o si existen datos que requieran una revisión adicional.

6. Tu nivel de honestidad y consistencia

El Departamento de Estado señala que cada solicitud es evaluada de manera individual. Durante los primeros momentos de la entrevista, el oficial presta atención a la consistencia de las respuestas y a que la información proporcionada sea veraz.

Mentir sobre empleo, ingresos, familiares en Estados Unidos o historial migratorio puede convertirse en uno de los errores más graves dentro del proceso. Las autoridades tienen acceso a registros y solicitudes anteriores, por lo que muchas inconsistencias pueden detectarse rápidamente.

7. Si tu perfil encaja con una visita temporal

Más allá de una sola respuesta, el oficial intenta determinar si toda la historia presentada tiene lógica. El motivo del viaje, los recursos económicos, la duración de la estancia, los antecedentes de viaje y los vínculos con el país de residencia forman parte de una evaluación integral.

En otras palabras, el objetivo principal es establecer si la persona cumple con los requisitos de una visa de no inmigrante y si regresará a su país al finalizar su visita, tal como exige la legislación estadounidense.

La entrevista de visa no se basa únicamente en las respuestas que das frente a la ventanilla. Cuando comienza la conversación, el oficial consular ya ha revisado gran parte de tu información y utiliza esos primeros segundos para confirmar que tu historia es coherente, creíble y compatible con una visita temporal a Estados Unidos. La claridad, la honestidad y la consistencia siguen siendo algunos de los factores más importantes para cualquier solicitante.