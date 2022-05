La entrevista en el consulado o embajada de Estados Unidos es uno de los pasos que más nerviosismo causan a los solicitantes de una visa de turista B1/B2.

¿Por qué? Porque es el momento en el que un oficial consular estadounidense decide si se aprueba o rechaza la solicitud. La decisión depende totalmente de él y lo determina con una serie de preguntas.

Para que aumentes tus probabilidades de éxito en este paso crucial para obtener la visa, te compartimos las preguntas más comunes y algunos consejos de utilidad.

Las 9 preguntas más comunes en la entrevista de visa americana

Las preguntas varían dependiendo de cada caso. Estas sólo son algunas de las más comunes y con las que suelen iniciar la conversación. Puedes llevar algunos documentos para reforzar tus respuestas. Por ejemplo, una constancia laboral por si te preguntan de tu salario y sueldo.

-¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

-¿Cuál es el motivo de su viaje?

-¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

-¿Con quién viaja?

-¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

-¿Quién pagará los gastos de su viaje?

-¿Dónde se hospedará?

-¿Tiene familiares en Estados Unidos?

-¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

No te confíes y prepárate

El oficial consular únicamente te pedirá tu confirmación de formulario DS-160 y el pasaporte al momento de la entrevista.

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

También puedes llevar tu cédula profesional para demostrar que concluiste una carrera.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida precautoria y llevarlos te hará sentir más seguro.

Di la verdad y no te enredes con historias

Llenar el formulario DS-160 es el paso más importante del trámite de visa porque la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones ahí. Por eso la importancia de que hables con la verdad y de que tú mismo llenes la solicitud para conocer cada detalle.

Al iniciar la entrevista, el oficial te pedirá tu hoja de confirmación del DS-60 y comenzará a cuestionarte sobre lo que anotaste. Es muy importante que tus respuestas sean claras, dichas con seguridad y que coincidan con lo llenado en el formulario. De no ser así, te realizará más preguntas para que aclares tus contradicciones y puede ponerte más nervioso.

Contesta únicamente lo que te preguntan. Manténte apegado a tu formulario DS-160 y no te extiendas con historias que pueden enredarte. Por ejemplo, si te preguntan a dónde vas, responde el nombre del destino y ya; si el oficial no lo pregunta, no es necesario que cuentes la historia de lo que te motivó a ir ahí.

Cuida tu apariencia

Aunque idealmente la vestimenta no debería influir en la decisión del oficial, la realidad es que algunos sí suelen basarse en la primera impresión que das con tu ropa. Viste formalmente y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena. Evita ropa desaliñada, pero no llegues al extremo de lucir como si fueras a una boda.

Evita hablar de familiares sin documentos

Si tus familiares en Estados Unidos no tienen la ciudadanía, residencia permanente o una visa que justifique su estadía, mejor no los menciones. Si tienen un estatus indocumentado te perjudicará y empezarán a cuestionarte sobre ellos; lo mejor es no revelar su información si son vulnerables ante inmigración.

Por esa razón, siempre es mejor decir que vas a Estados Unidos por turismo o compras. Si tus familiares tienen una estancia legal, puedes decir que vas a visitarlos y no tendrás problemas.