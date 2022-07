Los 5 requisitos básicos para obtener la ciudadanía canadiense

Los extranjeros que llevan varios años viviendo en Canadá pueden aplicar para solicitar la ciudadanía del país y obtener mayores beneficios.

De acuerdo con datos de Statistics Canada, el 86.2 por ciento de los residentes cumplieron los requisitos y se convirtieron en ciudadanos en 2016.

Obtener este nuevo estatus permite que los beneficiarios tengan mayores oportunidades de trabajo, a los que no podían aspirar como residentes permanentes. Además, los ciudadanos ya tienen la posibilidad de votar para los cargos públicos para los que se realizan elecciones y a postularse para algún cargo.

Otro de los beneficios que reciben es que pueden solicitar un pasaporte canadiense y ya no deben renovar su estatus para mantener una estancia legal, como ocurre en el caso de la ciudadanía.

Al obtener la ciudadanía, el beneficiario acude a una ceremonia en la que se otorgan sus derechos, se reconocen sus responsabilidades y en el que deben hacer un juramento de ciudadanía.

Entre las responsabilidades que adquieren se encuentra obedecer las leyes de Canadá, servir como jurado cuando se solicite, votar en las elecciones y proteger el patrimonio y el medio ambiente del país.

Además, no es necesario que los extranjeros renuncien a su nacionalidad original, ya que pueden tener doble ciudadanía.

El costo de la solicitud de este estatus migratorio cambia de acuerdo con la edad de la persona.

Los adultos de más de 18 años deben pagar 530 dólares canadienses por la tasa de procesamiento y 100 dólares canadienses por la tasa de derecho de ciudadanía.

Los mayores de 18 años apátridas nacidos de algún padre canadiente sólo deben pagar 100 dólares canadienses.

Los menores de 18 años únicamente requieren pagar 100 dólares canadienses por la solicitud.

El gobierno de Canadá indica que el tiempo de procesamiento de la solicitud de la ciudadanía es aproximadamente de 27 meses.

Los extranjeros que quieran solicitar la ciudadanía permanente deben cumplir con estos requisitos básicos:

- Ser residente permanente

Todos los extranjeros que aspiren a la ciudadanía deben tener el estatus de residente permanente. No obstante, no es necesario tener una tarjeta de residente válida, ya que se puede solicitar aunque esté vencida.

- Haber vivido en Canadá durante al menos 3 de los últimos 5 años

Los solicitantes a la ciudadanía deben haber permanecido dentro de Canadá al menos mil 95 días.

En la solicitud se debe precisar el tiempo en que la persona residió en Canadá y los periodos que estuvo fuera del país.

