MATI Talent Institute presenta Academia para Niños Sobresalientes mexicanos

En México, los niños sobresalientes o que tienen un nivel de inteligencia superior a la media, es común que no se adapten al sistema tradicional educativo, mientras que un porcentaje menor llega a padecer escenarios de incomprensión, acoso escolar e incluso trato injusto por parte de sus maestros.

Precisamente para atender académicamente a esta minoría de niños y adolescentes, que son más de un millón en México, MATI Talent Institute dio a conocer ante la prensa nacional su propuesta educativa basada en la modalidad del Homeschooling para estos menores y sus familias. Se trata de la Academia de Niños Dotados Intelectuales.

“Precisamente MATI surgió de una necesidad específica: tengo un hijo con estas condiciones, el cual no se adaptó a la educación tradicional. Entonces decidí buscar la mejor opción educativa para él y como no la encontré, tomé la decisión de fundar una escuela para él, con todas las reglas y acreditada de forma legal en Florida, Estados Unidos. Esto fue hace 7 años, pero ahora MAIT Talent Institute registra a más 7,500 alumnos en todo mundo, no necesariamente de la Academia de Dotados, ya que brindamos servicios para todo los niños que quieran estudiar en la modalidad de Homeschooling”, comentó Corina Intriago, directora de MATI Talent Institute.