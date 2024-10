La solicitud DS-160 es el primer paso para tramitar la visa americana de turista B1/B2. También es el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

Se conforma por cerca de 13 secciones donde deberás ingresar datos personales, como nombre, domicilio, número de pasaporte. También hay secciones donde deberás describir tu itinerario de viaje y algunas para especificar tu trabajo y formación académica.

Llenar el formulario DS-160 te llevará cerca de dos horas. Es un proceso largo, por lo cual se recomienda ir guardando la información a medida que se llenan las secciones. Cuando finalmente lo termines, te entregará un folio y un código de barras con el que se dará seguimiento a la solicitud.

Pero, ¿qué pasa si el solicitante se equivoca en la solicitud y se da cuenta luego de haberla mandado?

El Servicio Oficial de Citas de Visa dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos establece límites en la información que el solicitante puede cambiar después de crear una cuenta en el sistema.

Esto es lo que sí puedes editar y cambiar:

Puedes actualizar tu dirección de correo electrónico y número de teléfono en cualquier momento.

Puedes cambiar tu número de pasaporte o número DS-160 solo una (1) vez después de que se haya realizado el pago.

Esto es lo que no puedes editar ni cambiar

No puedes cambiar tus nombres, apellidos, el país que emitió el pasaporte, el país de nacimiento, la fecha de nacimiento o el género asociado a tu perfil de solicitante después de pagar la tarifa de visa.

“Para editar otra información, si ya tiene una cita programada, debe cancelar su cita para editar su información. Si no tiene una cita programada, debe iniciar sesión en su cuenta y seleccionar el icono ubicado en el lado derecho del nombre del solicitante llamado ‘Editar’”.

DS-160, el paso más importante al tramitar tu cita

Asegúrate de no tener errores en tu formulario DS-160. Es el paso más importante para tramitar la visa porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa. Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todas las respuestas en tu solicitud.

Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

Por ejemplo. En la solicitud DS-160 viene un apartado de viajes, donde tienes que indicar la ciudad que visitas, así como tu lugar de hospedaje con código postal y datos de contacto.

Si sólo llenas la ciudad, pero no pones el nombre ni dirección o teléfono del hotel, el oficial consular puede desconfiar de tus intenciones y pensar que no quieres ser contactado. Si tiene dudas al respecto, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si pones los datos del hotel al que te gustaría llegar (no tienes que reservarlo y no lo hagas hasta que te den la visa), sabrás perfectamente qué responder cuándo te pregunten por él.

Una de las causas más comunes de rechazo de la solicitud de visa se basa en la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y responde a la falta de información. Establece que:

La solicitud está incompleta y / o se requiere documentación adicional. Esto pasa cuando faltó anotar información requerida en el formulario DS-160 o cuando la que pusiste provocó dudas al oficial consular. En cualquier caso deben decirte qué documentos adicionales debes presentar para que sea aprobada.

Así que procura que todo esté perfecto.