La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no solamente aplica multas a quienes tengan en su casa y pongan en su medidor el famoso “diablito”, también hay otras acciones que equivalen a sanciones que resultan en miles de pesos. ¿Cuáles son? Aquí te contamos cuáles son las 5 multas más comunes para que no te tomen desprevenido y no tengas que pagar un dineral.

La CFE aplica multas de miles de pesos a aquellos usuarios que utilicen que manera incorrecta la energía eléctrica y se roben la luz; es importante que sepas que la comisión impone sanciones que son realmente costosas ya que pueden llegar hasta 100 veces el salario mínimo, es decir, alrededor de $24,893 pesos.

La mayoría de las personas saben que la CFE aplica multas a los usuarios que ponen en su medidor de luz un “diablito” (cuya función es alterar el consumo de electricidad en una casa para pagar menos en el recibo), pero hay otras acciones que también provocan sanciones por parte de dicha empresa del estado.

Las 6 multas que aplica la CFE y que equivalen a pagos de miles de pesos

De acuerdo con Justia México, estas son las multas que aplica la CFE y que se establecen en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica:

1. Por conectar tus líneas eléctricas particulares a las líneas generales de la CFE o a otras líneas particulares sin la debida autorización.

o a otras líneas particulares sin la debida autorización. 2. A quienes consuman energía de instalaciones que alteren o interfieran con el funcionamiento normal de los dispositivos de medición o control del suministro eléctrico.

o control del suministro eléctrico. 3. A quienes consuman energía eléctrica sin haber formalizado el contrato correspondiente.

correspondiente. 4. A las personas que utilicen energía eléctrica en formas o cantidades no autorizadas por su contrato de suministro.

por su contrato de suministro. 5. A quienes vendan o transfieran energía eléctrica por cualquier medio , excepto en los casos permitidos por la ley.

, excepto en los casos permitidos por la ley. 6. A quienes establezcan plantas de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente o de pequeña producción, o quienes exporten o importen energía eléctrica sin los permisos requeridos.

¿Cuánto es la multa si te robas la luz con un diablito?

El Código Penal Federal, en su artículo 368, señala que cuando una persona comete un delito con el servicio de electricidad de la CFE puede enfrentar las siguientes sanciones: pasar de 3 a 10 de prisión o bien, pagar 1,000 días de salario mínimo como multa. En México se han detectado casos de personas que han llegado a pagar millones, por ejemplo, se reportó que un usuario en Saltillo, Coahuila, fue multado por la CFE por 13 millones de pesos ya que utilizó un diablito durante 2 años.