Nueva foto de Barron Trump sorprende por su estatura en internet

Una nueva fotografía de Barron Trump, hijo menor de Donald Trump, está rompiendo el internet debido a que muestra su impresionante estatura y evidentes cambios físicos típicos de la adolescencia que ha experimentado detrás de los reflectores.

Si bien es el más pequeño de la familia, parece ser que es el más alto tras haber alcanzado una estatura de dos metros a sus 16 años.

Debido a que tiene una vida fuera del ojo público no es común que sea visto por los paparazzis o que asista a eventos con sus padres. Las más recientes ocasiones que se hizo tendencia por aparecer fue en agosto de 2020 durante la Convención Nacional Republicana; en 2021 en Nueva York con su mamá y recientemente en una cena formal con su padre.

Fue en julio de 2021 que fue visto, por primera vez tras dejar la Casa Blanca, saliendo de la Torre Trump junto a su madre Melania Trump. En ese entonces se dejó ver con un nuevo look, cabello más largo y ondulado, y acaparó la atención mediática por el estirón que dio.

Su famoso padre dijo que estaba alcanzando los dos metros de estatura en ese entonces. “Barron mide 6 pies con 7 pulgadas (2.04 metros), ¿puedes creerlo? ¡Y sólo tiene 15 años!”, dijo el expresidente en una entrevista.

En la foto que ahora se está viralizando en redes sociales, posó con una señora que le llegaba a la altura del estómago; sin embargo, no se ha confirmado dónde ni la fecha exacta en que fue tomada.

El joven, de 16 años, posó sonriente con el pulgar arriba y abrazando a la mujer, ataviado con un traje similar al que usa su padre y con el look de cabello largo que adoptó el año pasado.

Esta foto ha servido en las últimas horas para crear reacciones sobre cuánto ha crecido en los últimos años y ha puesto en duda si es un Trump “biológico”.

