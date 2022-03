El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva regla para agilizar los procesos de asilo de extranjeros con temor a persecución o violencia que califican para este estatus y están sujetos a deportación acelerada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretende reducir el tiempo del proceso de asilo de varios años a algunos meses, en la mayoría de los casos.

La disminución se proyecta alcanzar al autorizar que los oficiales de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) consideren las solicitudes de los extranjeros sujetos a la expulsión acelerada y puedan otorgarles el estatus de asilo sin pasar por los tribunales.

Las personas que tengan temor de ser perseguidos o torturados en su país de procedencia podrán beneficiarse de la regla. No obstante, deberán mostrar pruebas de sus afirmaciones o pasar la evaluación de temor creíble.

Actualmente, las solicitudes de asilo únicamente son determinadas por los 500 jueces de inmigración del Departamento de Justicia.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló en un comunicado que con el cambio se buscará construir “un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas elegibles reciban protección de forma más rápida”.

De acuerdo con datos del Departamento de Justicia, de 89 mil 481 solicitudes de asilo que se presentaron en 2021, únicamente se otorgaron 7 mil 331. Además, en el año fiscal 2022, el mayor número de aceptaciones corresponde a ciudadanos de China, con un total de 633 y a Guatemala con 413.

