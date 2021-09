Ocupaciones del sector educativo paras las que se contrata a más extranjeros en EU

Decenas de instituciones educativas en Estados Unidos completan su plantilla de trabajadores con extranjeros que laboran con la visa H-1B, para empleados especializados.

Esta visa se otorga únicamente para personas con conocimientos altamente especializados y con una licenciatura o un título superior con una especialidad específica. Además, sólo los empleadores pueden solicitar este documento para contratar a extranjeros, luego de demostrar que los ciudadanos estadounidenses no cumplen con los requisitos para el puesto.

El periodo de estancia en la Unión Americana con la visa H-1B es de hasta tres años, aunque se puede extender hasta los seis años luego de presentar una solicitud especial.

.@USDOL announced a final rule protecting the wages and job opportunities of American workers by reforming the minimum prevailing wages for permanent employment certification, H-1B, H-1B1, and E-3 visa foreign worker programs: https://t.co/iEJhIWkfHs — US Labor Department (@USDOL) January 12, 2021

De acuerdo con datos del Departamento de Trabajo del país, cerca del 75 por ciento de las certificaciones para extranjeros en el sector educativo se concentra a nivel universitario. Además, las escuelas primarias y secundarias reportan el 18 por ciento.

Además, la mayoría de los trabajadores de la educación con la visa H-1B es contratada en en los estados de Nueva York, Texas y California. Aunque Nueva York es el que tiene más certificaciones, en los últimos años ha reportado una tendencia a la baja.

En el estado las instituciones con más personal educativo con la visa H-1B es el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, seguido de la Universidad de Columbia y la Escuela de Medicina de la Ciudad de Nueva York.

En California, la mayoría de los puestos se otorga en The Board of Trustees of the Leland Stanford, Jr. University, así como en la Universidad de California en San Francisco y en la Universidad de California en Davos, según el Departamento de Trabajo.

Las ocupaciones del sector educativos más populares con la visa H-1B:

- Trabajadores de librerías, educación y entrenamiento: más de 14 mil 400 visas.

- Empleados de ciencias sociales, de la vida y físicas: más de 8 mil 100 certificaciones.

- Trabajadores relacionadas con matemáticas y computación: más de 2 mil 200 visas.

- Ocupaciones técnicas y prácticas del cuidado de la salud: más de 2 mil certificaciones.

- Ingenieros y arquitectos; más de mil visas.

- Ocupaciones gerenciales: más de 660 certificaciones.

- Negocios y operaciones financieras: más de 640 visas.

- Especialistas en diseño de arte, entretenimiento, deportes y medios de comunicación: más de 400 certificaciones.

- Ocupaciones vinculadas con servicios sociales y comunitarios: más de 280 visas.

¿Quiénes pueden obtener la visa H-1B?

- Extranjeros con una ocupación especializada con un título de educación superior.

- Modelos de la industria de la moda.

- Personas con capacidad de investigación y desarrollo para fines gubernamentales.

- Expertos para proyectos administrados por el Departamento de Defensa.



