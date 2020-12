Ofrecen beca de 12 mil dólares en universidad de Nueva York

Una universidad ubicada en el estado de Nueva York ofrece una beca de 12 mil dólares para los alumnos internacionales que quieran cursar la licenciatura en su campus Long Island.



El apoyo económico que ofrece la Stony Brook University se brinda como parte del programa You Are Welcome Here, para alumnos extranjeros. Está disponible para renovación por un periodo de hasta cuatro años.

La institución destaca en la formación de estudiantes en áreas como las ciencias biológicas, ingeniería, negocios, marketing, psicología y profesiones relacionadas con la salud, según US News.

La beca de 12 mil 370 dólares (245,942 MXN) cubre la mitad de la matrícula de licenciatura en Stony Brook University para extranjeros, que es de 24 mil 740 dólares (491,884 MXN). Para los residentes del estado de Nueva York el costo es de 7 mil 70 dólares (140,567 MXN).

Además, se deben agregar 9 mil 532 dólares por alojamiento, 5 mil 352 dólares por el plan de alimentación y otros gastos de la universidad.

Los aspirantes a la beca para estudiantes extranjeros tienen hasta el 15 de enero para solicitarla en el sitio www.stonybrook.edu. Antes del 1 de mayo se deberá pagar el depósito de inscripción.

Scholarship Alert! @stonybrooku is recognizing first-year international students. Awardees of their #YouAreWelcomeHere scholarship will have 50% of their tuition covered. Learn more https://t.co/h9wUy9VIte pic.twitter.com/w6pKensvXJ — EducationUSA Mexico (@EducationUSAMX) December 22, 2020

Requisitos para la beca en Stony Brook University

- No ser ciudadano o residente de Estados Unidos.

- Haber cursado el bachillerato fuera de la Unión Americana.

- Ser admitido como estudiante de licenciatura.

- Demostrar interés en actividades de intercambio cultural.

- Enviar un ensayo o video en el que el alumno cuente sus habilidades y logros en su comunidad y cómo las aplicaría en sus estudios universitarios.

Los resultados de la beca You Are Welcome Here se publicarán en marzo de 2021.

