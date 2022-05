Ofrecen beca para estudiar artes culinarias en Nueva York

¿Te gustaría dedicarte a la gastronomía y quieres estudiar con los mejores expertos en este campo? El Culinary Institute of America ofrece una beca para que esto se convierta en realidad.

La institución otorga entre mil y 3 mil dólares para la matrícula a los estudiantes para que tengan más apoyos para su educación a nivel licenciatura.

La escuela precisa que la beca es renovable para los alumnos que mantengan un promedio en GPA de 3.0.

La institución tiene campus en Nueva York, California y Texas y el costo de la matrícula cambia de acuerdo a la sede que se seleccione. Por ejemplo, en Nueva York tiene un precio de 16 mil 400 dólares, más otros gastos para los alumnos.

El campus principal es el del estado de Nueva York y está situado en el poblado de Kyde Park.

El Culinary Institute of América precisa que no es necesario presentar algún documento para solicitar la beca, ya que todos los alumnos admitidos son considerados y analizados automáticamente.

Esta institución privada, fundada en 1946, restringe el apoyo económico a las carreras de artes culinarias, artes de la panadería y repostería, estudios alimentarios aplicados, ciencias culinarias, gestión hotelera y gestión de empresas alimentarias.

