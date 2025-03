Para cobrar la Beca Rita Cetina es muy importante que tengas la tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Ya la fuiste recoger? Si no la has recibido, revisa el anuncio que hicieron las autoridades sobre los beneficiarios que aún no tienen dicho plástico y lo que pueden hacer; también entérate qué día termina la entrega de tarjetas para que no te tome por sorpresa.

La Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica "Rita Cetina" es un apoyo económico del gobierno de México dirigido a estudiantes de secundarias públicas en todo el país. Su objetivo es ayudar a las familias a cubrir los gastos escolares y prevenir la deserción.

Desde que se dio a conocer el registro hasta la entrega de tarjetas, los beneficiarios se han mantenido al tanto sobre el proceso para recibir la ayuda económica de $1,900 pesos. Para poder cobrar dicho dinero es fundamental tener la tarjeta, es por eso por lo que varios padres de familia y estudiantes que no han recibido dicho plástico están preocupados.

¿Cuándo termina la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

La entrega de tarjetas de la Beca Universal "Rita Cetina" comenzó en febrero y está programada para concluir el próximo 28 de marzo de 2025. Estas tarjetas se distribuyen en las escuelas públicas de nivel secundaria, y las fechas específicas de entrega varían según cada plantel. ​

Para conocer la fecha y el lugar exactos donde debes recoger tu tarjeta, puedes seguir estos pasos:

-Accede al "Buscador de Escuelas" en el sitio web oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.​

-Proporciona la información solicitada, es decir, ingresa la CCT correspondiente a tu escuela

-Inmediatamente el sistema te mostrará la información sobre la fecha, hora y lugar de la entrega de tarjetas en el plantel educativo del estudiante de secundaria.

Es importante que asistas en la fecha y hora asignadas para evitar contratiempos. Si no puedes acudir en el horario establecido, es recomendable comunicarte con las autoridades para reprogramar la entrega.

¿Qué pasa si no me entregan la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la cuenta oficial de X de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los padres de familia deben tener paciencia, ya que todavía esta semana y hasta el 28 de marzo, continuarán con la entrega de tarjetas, con la finalidad de que ningún alumno de secundaria se quede sin sus $1,900 pesos.

“Espera la convocatoria por parte de la escuela de tus hijas e hijos” señalaron en el video compartido en X. Del mismo modo, aseguraron que todos los estudiantes inscritos recibirán su tarjeta.

📢 Madre, padre, tutor o tutora:



Si:

✅ Registraste a tus hijas o hijos a la Beca #RitaCetina

💳 Aún no tienes tu tarjeta del @bbienestarmx



En este video te dejamos info muy importante, ¡dale play y toma nota! 😉 pic.twitter.com/XpSx9WCpty — BecasBenito (@BecasBenito) March 24, 2025