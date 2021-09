Pasaportes electrónicos de niños mexicanos incluirán fotos de los padres

Por primera vez, los pasaportes electrónicos de los menores de edad en México incluirán las fotografías de los padres, así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard al inaugurar las nuevas oficinas de pasaportes en Puebla.

“Vamos a colocar la fotografía del menor, y aquí va a estar el papá y la mamá en el pasaporte, por primera vez en la historia para poder identificar al menor y a los papás. Entonces, tiene muchos elementos de seguridad, pero el más relevante va a ser la protección para los menores”, indicó.

Durante más de dos años, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha trabajado en el diseño de un nuevo pasaporte electrónico que incluya más y mejores elementos de seguridad. A partir del próximo 5 de octubre de 2021 comenzará a entregarse a los solicitantes.

Marcelo Ebrard informó que el pasaporte actual ocupa el lugar 26 entre los más seguros del mundo, pero el nuevo pasaporte electrónico mexicano subirá al peldaño 15 colocádose entre los 15 más importantes a nivel internacional.

“Va a ser un pasaporte cada vez más reconocido y prestigiado a nivel internacional”, añadió el Secretario de Relaciones Exteriores.

También informó que la SRE brindará el servicio de pasaportes toda la semana, incluyendo sábados y domingos, para que los solicitantes no tengan que faltar a su trabajo. Agradeció al sindicato abrirse a esta oportunidad. No obstante, no indicó desde cuándo se aplicará esta instrucción.

Así es el nuevo pasaporte electrónico mexicano

Los nuevos pasaportes electrónicos mexicanos serán validados por los países receptores mediante claves electrónicas. Así reconocerán que es un documento auténtico y expedido por el gobierno mexicano.

De acuerdo con la SRE, tendrá un chip integrado en el que se almacena la fotografía y la información personal del titular, incluyendo una página de datos personales.

“El pasaporte electrónico utiliza la tecnología de infraestructura de claves electrónicas que impide que se altere la información almacenada en el chip y, al mismo tiempo, valida que haya sido emitido por nuestro país, evitando con ello la falsificación del documento”, señala la SRE.

El chip del pasaporte electrónico almacenará una firma digital que es única en cada pasaporte.

Elementos de seguridad del pasaporte

1) Chip electrónico con la capacidad de almacenar la fotografía, datos biométricos y la información principal del portador de manera encriptada.

2) Hoja de policarbonato en la que se imprimirán los datos de los portadores con una impresora láser.

3) Nuevo diseño de la libreta pasaporte.