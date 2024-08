Dafne y Andrew Almazán son hermanos ampliamente reconocidos en el ámbito académico de México. Conocidos por ser jóvenes genios, estudiaron carreras a edad temprana en universidades de élite como Yale, Harvard y Cambridge.

Desde hace unos años, también realizan investigación sobre la educación en México y niños sobredotados en el Centro de Atención al Talento (CEDAT).

Andrew Almazán, especialista en Desarrollo Cognitivo e Innovación Educativa, explica que la educación debería ser la base para generar mayor riqueza y desarrollo en el país, pero para lograrlo sería necesario que los modelos educativos hagan sinergia con las necesidades globales en materia de innovación, ciencia y tecnología.

De acuerdo con el CEDAT, los países con mayor proporción de jóvenes sobredotados (que logran retenerlos) impactan en 61% la innovación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; mientras que las economías con menor población sobredotada lo hacen tan solo en 16%.

En entrevista con Vive USA, los hermanos Almazán hablaron sobre ciertos pilares, que consideran, podrían ser transformadores de la educación en México.

Dafne Almazán, quien fue la psicóloga más joven del mundo al graduarse de la licenciatura a los 13 años, dice que se debe deconstruir el modelo educativo para llegar a uno más diferenciado.

La enseñanza de las Matemáticas en México

Dafne Almazán tiene una maestría en Matemáticas por la Universidad de Harvard. Desde su perspectiva, el modelo de enseñanza en México se ha estancado en un espiral donde los niños empiezan con temas básicos como sumas, restas y multiplicaciones, pero cuando llegan a niveles más avanzados… “Los temas básicos se vieron hace ya mucho tiempo. Es por eso que se pueden tener muchas lagunas”.

“En esta espiral, los temas también están aislados. Tenemos, geometría, aritmética, cálculo. Todos como si fueran temas diferentes y la cuestión es que no se ve a las Matemáticas como un lenguaje universal. Como que todos sus temas tienen una conexión”, añade.

La doctora Almazán ha observado que otros modelos rompen con la espiral tradicional. Los temas tienen conexión entre sí y hay un ritmo de enseñanza adaptado a los estudiantes. “A los que van más despacio, se les permite ir más despacio para que puedan ir fortaleciendo todos los temas”.

Ella señala que las Matemáticas están en nuestro día a día y también son un motor para el desarrollo en áreas como la ingeniería.

Feminismo en la educación

Dafne Almazán señala que las niñas con altas capacidades intelectuales pueden enfrentar más obstáculos si no se les diagnostica a tiempo, ya que se adaptan a un sistema que las encasilla en estereotipos de género.

“En México, existen estereotipos que dictan que una niña debe ser callada, no causar problemas y no mostrar diferencias o inquietudes. Esto provoca que, desde pequeñas, las niñas se adapten al sistema”.

No obstante, la especialista considera que se ha avanzado al hacer más conciencia de la importancia de la inclusión de las mujeres en la educación y en su toma de decisiones. Apuntan que ahora las mujeres se inspiran entre sí y pueden decidir sin ser influenciadas por estereotipos.

“En el CEDAT, lo que buscamos es que las niñas puedan tener esta libertad de escoger la carrera a la que se quieran ir, pero también mostrarles que las carreras STEM son una oportunidad para ellas. Es abrirles un panorama para que ellas puedan decidir”, dice.

La importancia de apoyar las decisiones de los niños

El doctor Andrew Almazán pone el foco en los niños. Explica que no se debe asumir que porque son pequeños no tienen la capacidad de aprender.

“A veces no los quieren dejar avanzar porque dicen ‘es demasiado avanzado para el niño. Gran parte de nuestro trabajo en el CEDAT con niños inteligentes es esto: Es darles la oportunidad de avanzar. Si el niño no avanza, bueno, ya encontramos un límite. Si no se les permite avanzar, es donde empiezan los problemas de déficit de atención. El frenarlos es una de las causas principales de malos diagnósticos”.

Andrew Almazán añade que México está perdiendo a más del 50% de sus jóvenes con sobredotación intelectual y que las mentes más brillantes no son detectadas y atendidas por lo que, de continuar así, es muy posible que estos niños y adolescentes no puedan potenciar sus capacidades debido a que no cuentan con programas psicoeducativos para desarrollarse.

La salud mental en la educación

Dafne Almazán prioriza la importancia de la salud mental en la educación pues, en sus palabras, si una persona no tiene estabilidad emocional, la parte de la educación se va a ver afectada.

Según sus investigaciones, los niños sobredotados son más sensibles en la parte emocional. “Esto lleva a que cuando sufren rechazo en las escuelas, su salud mental se ve muy afectada, incluyendo su autoestima. Ellos piensan que tienen una enfermedad. Esto los lleva a que tengan muchas inseguridades”.

Entre los problemas de salud más comunes que ha encontrado en personas sobredotadas se encuentran: dificultad para convivir en sociedad y depresión.

Estimular la inteligencia

Andrew Almazán Anaya hace hincapié en la importancia de estimular la inteligencia y en su última investigación encontró que la enseñanza de idiomas es perfecta. No solamente da ventajas a los niños en un mundo más globalizado, desarrolla sus actividades cognitivas.

Estudió la Maestría en Enseñanza del Inglés en Cambridge y dice que lo ideal es comenzar la enseñanza de un segundo idioma a los dos o tres años. Es ideal que antes de la primaria ya tengan la inmersión en el inglés.