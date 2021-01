Pixar te invita a realizar prácticas y tomar curso de verano 2021

Los Estudios de Animación de Pixar lanzaron una convocatoria dirigida a estudiantes interesados en realizar una pasantía durante el verano de 2021.

Con su programa de pregrado (PUP), Pixar dará cursos prácticos de 12 semanas impartidos por sus directores técnicos. En ellos, los estudiantes explorarán opciones de carreras técnicas mientras aprenden sobre el proceso de realización de películas de Pixar.

La convocatoria para entrar al programa PUP estará abierta hasta el domingo 14 de febrero de 2021. Debido a la pandemia de coronavirus, aún no definen si será presencial o virtual. Eso lo determinarán en la primavera.

Pueden postularse a las pasantías los estudiantes de segundo o tercer año inscritos en licenciaturas de informática, gráficos por computadora, arte digital, arte o un campo relacionado.

Es necesario tener el derecho legal a trabajar en Estados Unidos. Si estás interesado, postúlate en este enlace.

