¿Por qué Arizona no aplica el horario de verano?

Estados Unidos cambia este fin de semana al horario de verano, aunque no en todas las regiones del país se aplica, como es el caso de Arizona.

A las 2:00 horas del domingo 14 de marzo, los habitantes la mayor parte del país adelantarán una hora sus relojes.

El objetivo del horario de verano, o daylight saving time, es brindar "más horas de luz solar en la tarde durante los meses en los que el clima es más cálido" y así disminuir el consumo de luz eléctrica, según precisa el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST).

En Arizona la única región que aplica el cambio de horario es la reserva Navajo, pero el resto de condados mantiene el mismo horario durante todo el año.

El estado fue incluido en el daylight saving time en 1967, cuando el Congreso estableció la Ley de Tiempo Uniforme. Sin embargo, el cambio recibió un duro rechazo de los habitantes y la legislatura de Arizona pidió en 1968 que el estado fuera excluido.

Entre las principales razones por las que se negó el cambio de horario fue el clima y la ubicación geográfica de Arizona, por lo que se consideró que no necesitaban una hora extra de luz solar durante la época más calurosa del año.

