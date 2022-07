¿Por qué el 4 de julio se festeja con fuegos artificiales?

El 4 de julio es la festividad más importante en Estados Unidos debido a que es la fecha en la que se conmemora el aniversario de la independencia del país y la tradición más famosa es la de los espectáculos de fuegos artificiales.

De acuerdo con el sitio especializado Wallet Hub, en esta fecha se utilizan más de 16 mil fuegos artificiales, para lo que se estima un gasto de 2.4 mil millones de dólares.

Este será el gran año de retorno de los espectáculos de pirotecnia, luego de que se cancelaron por dos años consecutivos a causa de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la popularidad de estos productos va de la mano con un aumento de hasta 66 por ciento en las lesiones por pirotecnia durante julio, en comparación con el resto del año. En promedio, mil 30 personas llegan a las salas de urgencias cada 4 de julio.

El show de fuegos artificiales más famoso del país es el de Macy's, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York y se transmite por televisión, pero, ¿de dónde proviene esta tradición?

Esta actividad se remonta a 1776, justo en el año en el que se firmó la Declaración de Independencia. La idea provino de John Adams, quien luego sería el segundo presidente de la nación.

Adams escribió una carta a su esposa Abigail, el 3 de julio de 1776, un día después de que el Congreso Continental votó por la independencia.

