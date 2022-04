¿Por qué el Día del Niño en EU no se festeja en abril?

Los niños tienen su propio día para la promoción de sus derechos y su bienestar. Sin embargo, no en todos los lugares del mundo se celebra en la misma fecha.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como el Día Mundial del Niño cada 20 de noviembre, y en esta fecha, en 1959, la Asamblea General adoptó la Declaración de los Derechos del Niño.

Every child has the right to a safe, healthy, peaceful childhood and to develop to their full potential.



On Friday's #WorldChildrensDay and every day, join us in speaking up for children's rights! https://t.co/kV2r2hzeL5 pic.twitter.com/ihhBlusaFg