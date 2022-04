¿Por qué en EU no se conmemora el Día del Trabajo en mayo?

En México y la mayoría de los países de Latinoamérica se celebra el Día del Trabajo el primer día de mayo, pero naciones como Canadá y Estados Unidos cambian la fecha hasta septiembre.

El origen de esta fecha se remonta a 1886, cuando los obreros en Chicago organizaron una huelga el 1 de mayo. En las manifestaciones participaron más de 340 mil obreros de 5 mil fábricas.

Los empleados exigían que se redujera la jornada laboral de 16 a ocho horas diarias, la erradicación del trabajo infantil, indemnizaciones por accidentes laborales, descanso los domingos y la regulación del trabajo de las mujeres.

Durante una de las protestas, los policías intentaron disolver a un contingente que se manifestaba por el asesinato de dos trabajadores a manos de las autoridades. Sin embargo se registró un atentado con una bomba de dinamita contra los oficiales y ellos respondieron a tiros. El saldo fue de siete policías muertos y decenas de víctimas y más de 200 heridos por parte de los manifestantes.

En honor a los obreros que lucharon por los derechos laborales, en el Congreso Obrero Socialista de 1889 se decidió conmemorar el Día Internacional del Trabajo cada 1 de mayo.

Aunque Estados Unidos fue el epicentro de las manifestaciones por las que se decretó el Día del Trabajo, no lo conmemora el 1 de mayo.

Según la versión oficial, el cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo, Peter J. McGuire, fue la primera persona que sugirió un día honrar a quienes “excavaron” y “tallaron la grandeza que contemplamos”. Aunque hay una versión que apunta a que Matthew Magure fue el fundador de la festividad.

La primera celebración del Labour Day se realizó en septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York.

No obstante, Oregon fue el primer estado en aprobar una ley que reconoce el Día del Trabajo en 1887. Y fue hasta 1894 que el Congreso estadounidense avaló una ley para festejar este día en septiembre.

La legislación de 1894 establecía que el Labour Day se celebrará el primer lunes de septiembre de cada año. Esto con motivo al primer festejo organizado por el Sindicato Central de Trabajadores de Nueva York.

En este 2022, la celebración cae en el lunes 5 de septiembre. Al ser un feriado oficial incluida en la Ley Federal del Trabajo, es un día de descanso obligatorio para los empleados y para los estudiantes.

Según la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), los trabajadores deben recibir el pago de su salario aunque descansen en los días feriados. Las personas que deban laborar, deberán recibir el doble de su tarifa diaria.

President Biden often says: The middle class built America — and unions built the middle class. Everything that supports middle-class life was made possible by unions. On Labor Day we honor all those workers — and their enduring movement — that keep our economy moving. pic.twitter.com/qSVTqyZQKx