¿Por qué se come pavo durante el Thanksgiving en Estados Unidos?

Thanksgiving llegó, así que los estadounidenses ya están preparando la tradicional cena con el platillo que nunca puede faltar, el pavo.

Durante el Día de Acción de Gracias se comen más de 46 millones de pavos en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Universidad de Illinois. La segunda celebración en la que se come más este platillo es en Navidad, cuando se consumen casi 22 millones.

Los principales productores de este animal en la Unión Americana son Minnesota, Carolina del Norte, Arkansas, Indiana, Missouri, Virginia, Iowa y California. Además, México es el país al que más se exporta este producto, según la Federación Nacional de Pavo.

No obstante, la inflación impactó en el costo de este alimento para 2022. De acuerdo con el Departamento de Agricultura estadounidense, el pavo fresco costará dos centavos de dólar más por cada medio kilo, para quedar aproximadamente en 1.56 dólares por cada medio kilo. El pavo congelado subió nueve centavos más por cada medio kilo para quedar en 97 centavos por cada medio kilo.

El pavo es el alimento básico de una cena de Thanksgiving, pero una tradición estadounidense es que el presidente en turno perdone a uno de estos ejemplares en la Casa Blanca, para evitar que sea cocinado.

Today, based on their temperament and commitment to be productive members of society, I hereby pardon this year’s National Thanksgiving Turkey – Chocolate.



And should he be unable to uphold his duties I also hereby pardon his alternate, Chip. pic.twitter.com/LpXaK0OgZz