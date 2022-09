Pronunciación de inglés, el curso de la Universidad Anáhuac gratis y en línea

¿Entiendes el inglés escrito pero te cuesta trabajo pronunciarlo correctamente? No todo está perdido, la Universidad Anáhuac, reconocida por QS World University Rankings como una de las mejores universidades de México, ofrece un curso de pronunciación de inglés. ¿Lo mejor? ¡En una plataforma gratuita!

La universidad se unió a la plataforma edX, fundada por Harvard y el MIT, para “transformar la educación tradicional, eliminando las barreras de costo, ubicación y acceso”.

Para tomar uno de estos cursos debes crear una cuenta y registrarte sin costo en la plataforma https://authn.edx.org/register. Te pedirán datos de tu correo electrónico, nombre completo, nombre de usuario, contraseña y país de residencia.

El curso de inglés de Anáhuac (clic aquí) no tiene costo siempre y cuando no solicites el certificado; además, toma en cuenta que tendrás algunos materiales limitados. Si quieres un certificado al terminar o calificación en tus exámenes, entonces sí tendrás que pagar una cuota de $987 pesos mexicanos.

Estas clases están dirigidas a personas que necesitan mejorar su pronunciación, pero también su confianza al hablar inglés, pues todo empieza por ahí.

“En tu vida diaria y laboral, tal vez te has enfrentado a situaciones en donde tu acento al hablar inglés ha sido causa de una falta de confianza, o hasta ha llegado a producir problemas de comunicación, y no entiendes por qué tu inglés no suena como en la BBC.Si te identificaste, este contenido fue creado para ti”, anotan en la página web.