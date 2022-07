¿Qué es, cómo y por qué se celebra el 4 de julio en Estados Unidos?

El 4 de julio es el día feriado más importante en los Estados Unidos, ya que festeja su independencia de Gran Bretaña. En todo el país se realizan espectaculares celebraciones y los habitantes se reúnen en familia para los festejos.

Los estadounidenses gastan más de 7 mil millones de dólares en comida para esta fecha, con platillos tradicionales como los hot dogs, cerveza y barbacoas en casa. Otro alimento tradicional es el salmón, ya que era un producto muy abundante en Nueva Inglaterra, Massachusetts y se encontraba en las mesas cada 4 de julio desde las primeras celebraciones.

Las grandes ciudades del país realizan espectáculos con fuegos artificiales que atraen a millones de personas frente a ríos, puentes u otros destinos turísticos.

El 4 de julio conmemora la independencia de las 13 colonias británicas, pero la declaración no se firmó en esta fecha. De acuerdo con el historiador David McCullough, los padres de la independencia firmaron la declaración de separación el 2 de julio.

El Segundo Congreso Continental adoptó por unanimidad la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776, y anunció oficialmente la separación de las colonias de Gran Bretaña. Aunque John Hancock y Charles Thomson la firmaron en julio, algunos personajes lo hicieron hasta los primeros días de agosto. Thomas McKean fue el último en firmar y , de hecho, su nombre no apareció en la primera copia que se imprimió.

Otros personajes destacados que organizaron la independencia fueron George Washington, John Adams y John Dickinson.

La declaración indicaba que las colonias ya no querían ser gobernadas por Gran Bretaña y querían convertirse en un país independiente. Además, estableció que todos las personas eran iguales y tenían los mismos derechos.

Today, we wish everyone a happy 4th of July. While celebrations may be different this year, we join all Americans in reflecting on the freedoms and values on which this nation was founded 244 years ago. pic.twitter.com/Yw2vaFYeEW