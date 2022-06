¿Qué es la revuelta de Stonewall y por qué es importante para la comunidad LGBTQI+?

La revuelta de Stonewall en Estados Unidos fue un hecho que marcó a la comunidad LGBTQI+ y fue esencial para su lucha. Además, es el motivo de que se celebre el “Pride Month” en junio, pero ¿de qué se trata?

Hace más de 50 años, era casi imposible que una persona declarara abiertamente que era homosexual y varios estados, Nueva York entre ellos, tenían leyes que prohibían las muestras en público de esta orientación sexual o acciones como servir bebidas alcohólicas a personas gays, lesbianas, bisexuales o transgénero.

Ante las restricciones que existían en la Gran Manzana, surgieron establecimientos que servían para que se liberaran por unos momentos de la opresión que sufrían. Uno de estos sitios era el bar Stonewall Inn, en Greenwich Village.

The Stonewall Riots began #OnThisDay in 1969, and they were covered in these New York Times and Berkeley Barb stories. Discover more historical resources to commemorate #Stonewall50 at @nypl: https://t.co/xNaImFUWPs pic.twitter.com/Zb0ThB4GxD — NY Public Library (@nypl) June 28, 2019

Stonewall se convirtió en el más popular de la época, pese a que operaba de manera clandestina, ya que admitía a drag queens y permitía que sus clientes bailaran.

Sin embargo, la policía de Nueva York realizó una redada en el bar el 28 de junio de 1969. Empleados fueron detenidos y a los clientes que violaban el código de vestimenta los llevaban a los baños para comprobar su género. Hartos del acoso, las personas que estaban en Stonewall organizaron una manifestación y arrojaron varios objetos a los oficiales, desde moneras hasta botellas, mientras gritaban “gay power” (poder gay).

Las protestas en el bar siguieron las cinco noches siguientes. Mientras más refuerzos policiales llegaban, también acudían más manifestantes para enfrentarse con las autoridades. Luego se extendieron las protestas a otras zonas de Nueva York.

La revuelta de Stonewall impulsó a que en la ciudad se comenzara a debatir sobre los derechos civiles de la comunidad LGBT y se formaron diferentes grupos de defensa de estos derechos, de acuerdo con The Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Foto: EFE

Origen del desfile del orgullo gay

La revuelta de Stonewall fue tan relevante para la comunidad que un año después, el 28 de junio de 1970, se organizaron desfiles del orgullo gay en ciudades estadounidenses como Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York.

A este evento se le llamó el Día de la Liberación de Christopher Street, por una calle de Manhattan, y se invitó a la comunidad LGBT a celebrar que un año antes miles de personas se manifestaron contra la hostilidad del gobierno contra los homosexuales y el control de la mafia de los bares gay.

A los dos años de Stonewall también se lograron concretar los grupos de derecho de los homosexuales en las ciudades más importantes de la Unión Americana y en los siguientes años se organizaron decenas de eventos en junio para invitar a la liberación de la comunidad LGBT.