¿Qué es y cómo se celebra el Columbus Day en EU?

Mientras en Latinoamérica se le conoce al 12 de octubre como Día de la Raza, en Estados Unidos se le llama Columbus Day, en referencia a Cristóbal Colón, y conmemora la fecha en la que el navegante llegó a América, en 1492.

Aunque en algunas regiones del país todavía se celebra, otras se han pronunciado en contra de conmemorar la fecha y han propuesto festividades alternativas, como el Día de los Pueblos Indígenas.

La controversia por esta fecha se generó porque muchos ciudadanos pidieron que no se celebra la colonización europea en el continente, sino a las comunidades y culturas de América que resultaron afectadas.

"También reconocemos la dolorosa historia de agravios y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y las comunidades indígenas", indicó la Casa Blanca en un comunicado por la conmemoración.

Con la llegada de los europeos, las comunidades de América sufrieron violencia, robo de tierras y propagación de enfermedades.

