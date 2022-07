¿Qué es y cómo se celebra el Día de Canadá?

Canadá dedica cada 1 de julio a celebrar su cultura y su historia con grandes fiestas y desfiles a los que acuden los habitantes.

En este 2022, el Canada Day busca reinventarse para reconocer el legado de los pueblos indígenas en el país, quienes han sufrido a lo largo de los años. Luego del hallazgo de 160 tumbas de niños indígenas en un internado demolido en 1980 y de otras tumbas a lo largo del país, la población ha modificado varios festejos para honrar a las víctimas.

Esta no es la primera evolución de la festividad, ya que originalmente este día nació como el “Día del Dominio”.

Our offices are closed on Friday, July 1 for Canada Day and will re-open at 8:30 am on Monday, July 4. 3-1-1 will remain open from 7am-10pm. pic.twitter.com/qEUzQQmSGc