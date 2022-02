¿Qué es y cómo se originó el Día de la Marmota en Estados Unidos?

Estados Unidos tiene una peculiar y antigua tradición para determinar si el final del invierno está cerca o si se esperan más días de intenso frío. La decisión se basa en un animal y su comportamiento y a esta fecha se le llama el “Día de la Marmota” o “Groundhog Day”.

El Día de la Marmota se lleva a cabo cada 2 de febrero en el poblado de Punxsutawney, en Pensilvania. Cada año, los ojos del país están puestos en una marmota que reside en la región, llamada Phil.

Si Phil sale de su guarida y ve su sombra, en el país se esperarán otras seis semanas de clima invernal. En caso de que la marmota no vea su sombra, se prevé que las temperaturas incrementarán y pronto llegará la primavera.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que los pronósticos de este animal no siempre son acertados. En la última década, Phil tiene una tasa de 40 por ciento de aciertos.

En 2021, este animal pronosticó en el Día de Marmota un largo invierno y Estados Unidos registró el febrero más frío desde 1989.

