¿Qué es y cuándo se conmemora el Memorial Day 2022?

El Memorial Day es una de las conmemoraciones más importantes en Estados Unidos, ya que es el día en que se honra a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron al tratar de defender al país.

El también llamado Día de los Caídos comenzó a realizarse después de la Guerra Civil, luego de que más de 620 mil militares murieron en combate. Pero se convirtió en un feriado oficial hasta 1971.

La costumbre en el Memorial Day es que los estadounidenses visiten las tumbas de los militares caídos y coloquen una pequeña bandera estadounidense junto a ella. En las ciudades más importantes del país, como Nueva York, Washington DC y Chicago también se realizan desfiles.

El presidente en turno acude a una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, donde están enterrados 20 mil soldados de la Guerra Civil, y ofrece un discurso sobre el sacrificio de los militares. Además, coloca un arreglo floral en la Tumba del Soldado Desconocido.

El Departamento de Asuntos de Veteranos señala que, por decreto, todas las banderas en Estados Unidos se deben izar a media asta, desde al amanecer hasta el mediodía, como una señal de luto.

Algunas tiendas y restaurantes también lanzan ofertas especiales por el Memorial Day, para aprovechar el día de asueto de la población.

Tune in as we honor our fallen heroes at the 153rd National Memorial Day Observance. https://t.co/p9DJ1LparL — President Biden (@POTUS) May 31, 2021

¿Cuándo se realizará el Memorial Day en 2022?

El Día de los Caídos se lleva a cabo el último lunes de mayo de cada año. En este 2022, la conmemoración caerá el 30 de mayo.

Tradicionalmente, a las 15:00 horas del Memorial Day se guarda un minuto de silencio para recordar a todas las personas que murieron en servicio militar.

Debido a que es un día feriado oficial aprobado por el congreso estadounidense, la población no debe acudir a laborar ni a las instituciones educativas y puede disfrutar de un fin de semana largo.

May 25 is Memorial Day. Find out what you can do on this important day to honor our military service members who gave their lives defending our freedom — USAA (@USAA) May 6, 2020

Diferencia entre el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos

En ocasiones, al Memorial Day se le confunde con el Día de los Veteranos, aunque hay más de cinco meses de separación entre cada día festivo, ya que a los veteranos se les festeja cada 11 de noviembre.

En el Día de los Caídos se honra a quienes fallecieron mientras en el de los veteranos se reconoce a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes viven y quienes ya murieron.

En el Día de los Veteranos también se visitan las tumbas de los militares fallecidos, pero también es la oportunidad de reconocer a amigos y familiares que sirven al país con las Fuerzas Armadas.

There’s one big difference between Veterans Day and Memorial Day, though the history of each is rooted in the history of our country’s wars.



Video by Robert Buchwald pic.twitter.com/FuHz8NaAeZ — U.S. Army (@USArmy) November 9, 2018

Origen del Memorial Day

El origen del Día de los Caídos se remonta a 1868, cuando el comandante John A. Logan, a través del Gran Ejército de la República, emitió la Orden General Número 11 para honrar a los militares que fueron asesinados en la Guerra Civil.

El comandante exhortó a la población a dejar banderas y flores en las tumbas, aprovechando que es la época de florecimiento en todo el país

Con el general Logan, la conmemoración se realizaba cada 30 de mayo. Sin embargo, a partir de 1971 entró en vigor una ley federal que ordenó cambiar el Memorial Day al último lunes de mayo y este 2022 ambas fechas coinciden.

La conmemoración evolucionó para no sólo recordar a soldados caídos en la Guerra Civil y también recordar a quienes murieron en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, Corea, Irak y Afganistán.