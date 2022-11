¿Qué países celebran el Thanksgiving Day?

El Día de Acción de Gracias es la celebración más importante en Estados Unidos, pero hay otros países donde también se realizan festejos, aunque algunos lo hacen en fechas diferentes.

En el Thanksgiving Day se acostumbra reunirse en familia y compartir una gran comida.

En algunas naciones también se llevan a cabo desfiles o festivales por esta celebración.

En la Unión Americana el Día de Acción de Gracias es un día feriado reconocido por el Congreso, así que los estadounidenses gozan de un día descanso.

El día a marcar en el calendario es el cuarto jueves de noviembre, que este 2022 caerá el 24 de noviembre.

El viernes no es un feriado oficial pero la mayoría de las empresas lo dan como descanso para que los trabajadores disfruten de un fin de semana largo.

El Thanksgiving de Estados Unidos recuerda la acción de los nativos americanos de ayudar a los peregrinos a obtener alimentos en Massachusetts en 1621.

Canadá

Además de Estados Unidos, el Thanksgiving Day se celebra en Canadá, aunque casi un mes antes.

Esta festividad canadiense se celebra el segundo lunes de octubre. Según los historiadores, su origen es más antiguo que el estadounidense, pues se realizó por primera vez en 1859.

Según los expertos, el explorador inglés Martin Frobisher llegó a Terranova y quiso agradecer por completar un viaje seguro a través del océano. Por eso, él y su tripulación disfrutaron de un gran banquete al llegar a territorio canadiense.

Did you know? The very first #Thanksgiving celebration in North America took place in 1578 in #Canada when #MartinFrobisher, an explorer from England in search of the Northwest Passage. pic.twitter.com/wUb7FFhtHv