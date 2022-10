¿Qué pasa si viajo a México y no me entregan la Forma Migratoria Múltiple?

Si eres extranjero y viajas a México por vía aérea o terrestre, debes llenar un documento llamado Forma Migratoria Múltiple (FFM) y lo debe sellar el Instituto Nacional de Migración (INM) al autorizar tu estancia en el país.

En este documento, el oficial de Migración anota los días que le permite al visitante permanecer en territorio mexicano. Como máximo se puede otorgar una estancia de 180 días.

La Forma no tiene costo alguno, así que nadie te debe cobrar para darte el papel o para sellarlo. Además, está disponible en español, inglés, japonés, coreano y chino mandarín.

El documento se puede solicitar con anticipación a través de internet o puedes esperar a tu llegada a México. Si viajas en avión, las líneas aéreas generalmente otorgan el formulario para su llenado antes de aterrizar en el territorio.

Además de la Forma Migratoria Múltiple, debes presentar pasaporte y visa, si es necesario, al momento de llegar a México y presentarte con un oficial del Instituto Nacional de Migración. No obstante, la FMM no otorga el permiso para trabajar en territorio mexicano.

Este documento respalda tu estancia legal en el país, así que no debes perderlo. En caso de que una autoridad te lo pida, deberás mostrarlo en formato físico, pues una fotografía no es suficiente.

“El INM no recibe FMM presentadas en dispositivos móviles como celulares, tabletas o laptops y en ningún otro formato, es un requisito que en el filtro migratorio la traigas contigo de manera impresa, pues sólo así te será útil”, precisa el Instituto Nacional de Migración.

¿Qué pasa si no te entregan la Forma Migratoria Múltiple al viajar a México?

Este documento no es un requisito para los viajeros con nacionalidad mexicana, únicamente está destinado para los extranjeros.

En caso de que no seas mexicano y no hayas recibido la FFM, puede que hayas llegado a uno de los aeropuertos en el país que no lo otorga.

La Embajada de Estados Unidos en México informó a sus ciudadanos que el Instituto Nacional de Migración está implementando un proyecto para eliminar la Forma Migratoria Múltiple en algunos aeropuertos, así que no debes preocuparte si no te dan el papel.

“El INM sella el pasaporte del visitante con el periodo de estadía autorizado en lugar de emitir un FMM en papel”, indicó la representación estadounidense en un comunicado, aunque aclaró que este cambio no se ha reflejado en el sitio web del Instituto Nacional de Migración.

Aunque no tengan el papel, los extranjeros deberán cumplir con el periodo de admisión que marcó el oficial en el pasaporte.

Recuerda que los extranjeros que no porten su pasaporte original o que permanezcan en México más tiempo del avalado pueden ser detenidos, multados o deportados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha implementado un proyecto piloto para eliminar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) en algunos aeropuertos dentro del territorio mexicano. pic.twitter.com/QqCfOp5L4f — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) October 5, 2022

¿Cómo tramitar en línea la Forma Migratoria Múltiple?

Si quieres adelantar el proceso y solicitar la Forma Migratoria Múltiple con anticipación, ingresa al sitio web www.inm.gob.mx.

Indica si tu ingreso será por vía terrestre o aérea y acepta los términos y condiciones en el sitio web.

Ingresa los datos de tu viaje como la forma en la que llegarás al puerto por el que ingresarás, tu fecha de llegada y de salida. Indica también el motivo de tu viaje y el domicilio en México donde permanecerás.

También escribe tu nombre completo, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, así como los datos del documento de identificación que presentarás.