¿Qué se celebra el Día de Martin Luther King en Estados Unidos?

Martin Luther King fue uno de los luchadores por los derechos civiles con más relevancia en Estados Unidos y por ello el país tiene un día feriado en su honor.

Uno de los momentos más icónicos en la vida del activista fue el famoso discurso “I Have a dream” (Tengo un sueño) en los escalones del Lincoln Memorial el 28 de agosto de 1963. En el discurso, King compartió su visión sobre futuro de Estados Unidos, un país donde todas las personas, sin importar su raza u origen disfrutaran de la libertad y la democracia por igual.

Cerca de 250 mil personas aplaudieron el discurso del luchador por los derechos civiles, en un evento en el que también hablaron líderes laborales, Sidney Poitier y Marlon Brando.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, King tenía preparadas unas breves palabras sobre la discriminación contra la comunidad afroamericana. Sin embargo, Mahalia Jackson le dijo “Cuéntales sobre tu sueño” y entonces ofreció un discurso histórico.

Nacido en 1929 en Atlanta, King sufrió discriminación desde muy pequeño por ser afroamericano. Él se enfocó en sus estudios en escuelas de Georgia, Pensilvania y en Massachusetts obtuvo un doctorado en teología.

Luego de convertirse en pastor ene Alabama, Martin Luther King encabezó diferentes protestas en la región por actos como la segregación racial en los autobuses, lo que impulsó su carrera como luchador social. Además, fue una pieza clave para la creación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por sexo o raza. Además, recibió el Premio Nobel de la Paz.

El luchador social fue asesinado el 4 de abril de 1958, cuando fue baleado mientras estaba en el balcón de un hotel en la ciudad de Memphis, en Tennessee. De forma póstuma, se le otorgó la Medalla de Oro del Congreso y la Medalla Presidencial de la Libertad.

On Martin Luther King Jr Day, we take a look back at the life of one of our most well-known Peace Laureates. Find out more about Martin Luther King Jr and the Nobel Peace Prize at https://t.co/3VsHzjF7LK : https://t.co/fD13da5CXu #MLKDay #MartinLutherKing pic.twitter.com/2ANWyRmHaq

El día en honor a esta activista se celebra el tercer lunes de enero de cada año y este 2023 se festejará el 16 de enero.

Al ser un día feriado oficial, se otorga día de asueto para trabajadores y estudiantes en todo el país. Además, los empleados que deben laborar en esta fecha deben recibir un pago adicional por sus labores.

On this day in 1983, Pres. Reagan officially made the birthday of Martin Luther King, Jr. a national holiday, saying, “Each year on Martin Luther King Day, let us not only recall Dr. King, but rededicate ourselves to the Commandments he believed in and sought to live every day.” pic.twitter.com/y8Npnh6kfL