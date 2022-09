¿Cuánto dinero se necesita para patrocinar a una pareja y vivir en Canadá?

Los ciudadanos y residentes de Canadá tienen la posibilidad de llevar a sus parejas de otras nacionalidades a vivir en el país de forma legal, pero deben cumplir con varios requisitos que los hagan elegibles como patrocinadores.

Si la persona se compromete a ser responsable financieramente de su pareja, el gobierno puede otorgar el estatus de residente permanente, con lo que podrán estudiar, trabajar y vivir legalmente.

El patrocinio implica el apoyo financiero para que el nuevo residente no requiera de la asistencia social del gobierno.

El proceso puede tardar más de un año, ya que las oficinas gubernamentales todavía experimentan retrasos por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con las autoridades canadienses, la solicitud de patrocinio a una pareja se puede retirar en cualquier momento, pero debe ser antes de que el beneficiario se convierta en residente permanente. En algunos casos se ofrece un reembolso del dinero de algunas tarifa.

#DYK?: If you were sponsored by a spouse or partner to become a permanent resident, you do not have to keep living with your sponsor to keep your status in Canada. Learn more: https://t.co/zLT7hzCraS