¿Qué significan todos los colores de la bandera LGBTQ+?

Junio es el mes del orgullo LGBTQ+ y por ello se organizan decenas de eventos en todo el mundo para invitar a la reflexión para no discriminar y abrir más espacios para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer.

¿Por qué celebrarlo en junio? El mes se eligió gracias a la revuelta de Stonewall, una fecha clave para el movimiento de liberación de la comunidad gay en Estados Unidos.

La noche del 28 de julio de 1969, policías de Nueva York realizaron una redada en un bar gay de Greenwich Village. Sin embargo, los clientes del lugar se rebelaron y se enfrentaron a los agentes.

Este fue un evento clave para la comunidad e inspiró a que miles de homosexuales también se liberaran.

Ahora cada mes de junio se celebra el “Pride Month” con marchas y decenas de eventos en los que siempre está presente la bandera LGBTQ+.

#PrideMonth is here! We take our name from the Stonewall Uprising, the protests in response to persistent police brutality on 28 June 1969 that gave way to the modern LGBTQ+ rights movement. A year later, on 28 June 1970, the first-ever Pride event took place in New York City. pic.twitter.com/ET5ljR2Inf