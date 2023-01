Requisitos para viajar a Canadá desde México en 2023

Si quieres viajar a Canadá en este 2023 hay algunos requisitos que debes cumplir para no tener ningún obstáculo en tu trayecto ni a tu llegada.

El país de la hoja de maple ha cambiado sus requisitos de viaje en los últimos años debido a la pandemia de Covid-19, por lo que puede ser complicado mantenerse al día en sus actualizaciones.

Además de cumplir con todos los documentos que solicita Canadá, al momento de ingresar al país deberás someterte a una entrevista con un oficial de servicios fronterizos. El agente es quien te dirá el tiempo que tienes permitido permanecer en el territorio, aunque a la mayoría de los viajeros se les otorgan hasta seis meses de estancia.

Es muy importante que no des información falsa a las autoridades canadienses y que lleves a la mano cualquier documento que pueda justificar el motivo de tu viaje y el tiempo de estancia en el país.

Desde 2016 ya no es necesario que los mexicanos tramiten una visa para viajar con fines turísticos y de negocios a Canadá. Lo único que se requiere es sacar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), cuyo trámite tarda pocos minutos.

No obstante, las personas que quieran trabajar o estudiar en el país de la hoja de maple sí deben solicitar un permiso especial ante la Embajada de Canadá en México.

Durante la pandemia de Covid-19, Canadá fue uno de los países más estrictos al solicitar pruebas de detección, cuarentenas y certificados de vacunación contra el SARS-CoV-19. Sin embargo, la mayoría de las medidas ya fueron retiradas.

Desde octubre de 2022 los viajeros que ingresen a territorio canadiense por cualquier vía ya no necesitan mostrar un comprobante de vacunación contra Covid-19. Tampoco se requiere mostrar los resultados negativos a una prueba de detección de coronavirus al llegar a Canadá.

Sin embargo, el gobierno canadiense exhorta a las personas a no viajar al país si se sienten enfermos po presentan algún síntoma de la enfermedad.

