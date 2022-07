Tammy Yamile, la joven oaxaqueña que estudiará en Universidad de Princeton

"Lo intenté dos veces, pero no me di por vencida", expresó Tammy Yamile León Molina tras obtener una beca para estudiar en la reconocida Universidad de Princeton, en Estados Unidos.

La joven de 18 años de edad es originaria de Oaxaca y sus logros académicos la llevaron a aspirar a estudiar en una institución estadounidense.

Tammy mandó solicitudes a 20 universidades en la Unión Americana y la aceptaron en dos con becas completas: en la Universidad de Mississippi y la Universidad de Princeton, que pertenece a la reconocida Ivy League.

La ahora alumna de Economía fue rechazada en su primer intento por ingresar a una universidad en Estados Unidos, en 2020. Sin embargo, no se rindió y se tomó un año para prepararse para la siguiente convocatoria. En enero de 2021, mandó su segunda solicitud y en marzo pasado recibió la noticia de su aceptación.

"No me di por vencida, me preparé mucho más y decidí aplicar nuevamente y fue ahí donde logré ser nombrada becaria", contó León Molina al gobierno de Oaxaca.

La beca que obtuvo la estudiante es la Opportunity Funds, que otorga el Departamento de Estado del gobierno estadounidense a jóvenes sobresalientes de escasos recursos.

¡Orgulloso de Tammy Yamile León! Ella es oaxaqueña de ascendencia indígena y ganó la beca #OpportunityFunds de @EducationUSAMX que cubre costos de admisión y fue aceptada con beca completa en @Princeton donde estudiará economía. Por gente como ella el futuro de es brillante. pic.twitter.com/WGQIoCPJh1 — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 16, 2022

La joven detalló que 267 personas presentaron su solicitud para la beca, pero sólo 23 lograron obtener el apoyo económico.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, Tammy viajará en agosto para comenzar con sus clases de Economía en la institución ubicada en Nueva Jersey.

La joven de los Valles Centrales de Oaxaca estudió la preparatoria en el Colegio de Bachilleres del estado Oaxaca (Coabao) El Tule. Tiene orígenes zapotecas y ayuujk. Una de sus aspiraciones era estudiar en el Tecnológico de Monterrey con una beca, pero su esfuerzo la llevará hasta Princeton.

León Molina actualmente es presidenta estatal del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades Sede Oaxaca y participa en diferentes encuentros relacionados con jóvenes.

Luego de obtener la beca para estudiar en la Universidad de Princeton, la oaxaqueña se reunió en la Ciudad de México con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y con Stephanie Syptak-Ramnath, jefa de la Misión Adjunta.

“Agradezco infinitamente a EducationUSA Mexico, al programa Opportunity Funds, y a la Embajada Estados Unidos en México por todo el apoyo que me brindaron durante mi proceso de solicitud de admisión a universidades en los Estados Unidos”, escribió Tammy Yamile en redes sociales tras su reunión con el embajador.